Van Nistelrooij blij met vertoonde spel gepasseerde speler: 'Hij heeft een hoger niveau gehaald'

Ruud van Nistelrooij is blij met de prestatie van Ibrahim Sangaré tijdens de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Ajax. De afgelopen weken werd de middenvelder nog gepasseerd, maar tijdens én in aanloop naar de wedstrijd presteerde de Ivoriaan goed.

Erick Gutiérrez moest door de aanwezigheid van Sangaré weer plaatsnemen op de bank tegen Ajax. De Ivoriaans international stelde zijn trainer niet teleur. “Er gebeurt natuurlijk iets met een speler als je hem passeert, zeker met een speler die dat nooit heeft meegemaakt. Dan komt daar een reactie op”, zei Van Nistelrooij op de persconferentie.

Artikel gaat verder onder video

De trainer van PSV heeft er wel werk van gemaakt en heeft veel tijd besteed aan Sangaré. “Je wil hem weer op dat topniveau krijgen, daarom doe je het ook. Niet om hem kapot te maken, daarvoor ben je geen coach. Ik vind het geweldig hoe hij is gaan reageren. Hij heeft een hoger niveau gehaald dan in de weken voordat ik hem passeerde. Dat is een compliment aan hem.”

In De Topper won PSV overtuigend met 3-0 en Sangaré was belangrijk met zijn spel. Voorafgaand aan de wedstrijd liet Van Nistelrooij bij ESPN ook al weten dat de Ivoriaan een ‘fantastische trainingsweek’ achter de rug had en ‘tapte uit een ander vaatje om deze wedstrijd niet te missen’. Dat heeft het gewenste resultaat opgeleverd.