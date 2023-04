Vanzeir laat van zich horen na veelbesproken racisme-rel in Major League Soccer

Dante Vanzeir heeft voor de eerste keer uitgebreid gereageerd op de door hem veroorzaakte racisme-rel in de Verenigde Staten. De spits van New York Red Bulls zou zich racistisch hebben uitgelaten richting een tegenstander. Een paar weken na het incident geeft de Belg zelf tekst en uitleg.

Vanzeir speelde eerder deze maand met zijn werkgever New York Red Bulls een wedstrijd tegen San Jose Earthquakes. In de tweede helft ging het helemaal mis na een overtreding. Vanzeir riep iets in de richting van Jeremy Ebobisse, die net als enkele ploeggenoten woedend reageerde. Hij verklaarde na de wedstrijd dat Vanzeir iets racistisch zei. Vanzeir werd uiteindelijk voor zes weken geschorst. Daarnaast moet hij een boete van 10.000 euro betalen en een hersteltraject volgen. Ook de fans van zijn eigen club hoeven hem voorlopig niet te zien.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met het Belgische medium Sporza blikte Vanzeir voor de eerste keer terug op het veelbesproken moment. "Ik zal je vertellen hoe het precies gelopen is. De scheids fluit voor een fout, waarna ik een discussie aanga met hem. Nadien ben ik nog wat aan het grommelen tegen mezelf over de ref. Ik zei toen monkey, maar wel in de zin van clown, dommerik. Omdat ik vond dat hij de foute beslissing nam. Ik heb er zelfs nooit bij stilgestaan dat dat woord aanvallend zou zijn voor één van mijn tegenstanders. In onze taal wordt dat woord vaker gebruikt met een bedoeling die totaal niet racistisch is."

Vanzeir werd dus flink gestraft voor zijn uitspraken en dat vindt hij zelf meer dan terecht. "Achteraf besefte ik ook wat de impact kan zijn, ik besef dat ik er mensen mee gekwetst heb. Ik wil me dan ook nogmaals verontschuldigen voor mijn woordkeuze op dat moment. Ik aanvaard die straf volledig. In die periode kan ik alles verwerken, de nodige stappen zetten en vooral het vertrouwen naar mijn ploegmaats, de club en fans opnieuw opbouwen. Ik wil laten zien dat ik een goeie gast ben, dat ik in mijn hoofd en hart vrij ben van racisme. Ik kan alleen maar benadrukken dat het mij spijt en dat het nooit meer zal gebeuren in de toekomst."

De 25-jarige Vanzeir werd in februari van dit jaar door New York Red Bulls overgenomen van Union Sint-Gillis. De eenmalig international van België speelde door alle commotie pas zes wedstrijden voor zijn club. De aanvaller hoopt dat hij een tweede kans krijgt in de Verenigde Staten. "Zeker. Ik heb een fout gemaakt, maar hoop dat de fans mij kunnen vergeven en opnieuw verwelkomen op het veld. Want het is nog altijd mijn grootste passie. Ik wil nog mooie momenten beleven met de club en de fans." Vanzeir tekende eerder dit jaar een langdurig contract en ligt dus nog tot eind 2026 vast in New York.