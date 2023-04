Veerman over virus bij Oranje: 'Tot half zeven 's ochtends lopen kotsen'

Joey Veerman moest de interlands van het Nederlands elftal vorige week aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder werd na het eten ziek en had daar behoorlijk veel last van. Na de gewonnen wedstrijd tegen NEC vertelde de PSV'er over de voor hem roerige week.

"De dokter zei dat het een buikvirus was", aldus Veerman na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Direct na het eten gingen Sven Botman en ik nietsvermoedend naar de kamer. Ik had een beetje buikpuin, Sven een beetje hoofpijn. Ineens begon hij te kotsen en ik ging er achteraan. Hij ging naar zijn eigen kamer toe en om half twee 's nachts werd ik wakker. Toen heb ik tot half zeven 's ochtends lopen kotsen."

Artikel gaat verder onder video

De volgende dag bleek Veerman dermate ziek dat het geen zin had om in Zeist te blijven. Daarop ging hij, net als vier ploeggenoten, naar huis toe. "Ik opende 's ochtends mijn telefoon en toen was de taxi voor Sven al besteld. Ik had ook koorts en ben meteen met de taxi naar huis gegaan. Ik kwam de bondscoach nog tegen, ik leefde nog net aan. Tot woensdag heb ik voor mezelf getraind", vertelde de inmiddels herstelde Veerman.

PSV naar plek twee

Mede door een doelpunt van Veerman won PSV zaterdagavond met 2-4 van NEC. Daarmee zijn de Eindhovenaren nu de nummer twee van de Eredivisie. Stiekem hoopt Veerman zondag op een zeperd van Feyenoord, dat vijf punten meer heeft. "We weten allemaal dat het moeilijk gaat worden, maar Feyenoord heeft zondag een lastig wedstrijdje tegen Sparta. Ik ben zeker voor Sparta, daar zit ook een Volendammer bij."