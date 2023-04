Verrassende wending in overnamestrijd Man United: 'Qatarese Sjeik niet langer favoriet'

Vrijdagavond sloot de termijn waarop geïnteresseerden hun derde en definitieve bod voor de overname van Manchester United konden indienen. Volgens Britse media was de Qatarese sjeik Jassim bin Hamad al-Thani lange tijd de voornaamste kandidaat om de familie Glazer op te volgen, maar zijn laatste bod zou overtroffen worden door de Brit Sir Jim Ratcliffe.

Onder meer de Daily Mail en The Guardian weten zaterdag te melden dat sjeik Jassim er een bedrag van rond de 5 miljard pond (omgerekend 5,65 miljard euro) voor over zou hebben om voor de volle honderd procent eigenaar te worden van de Engelse topclub. Het bod van Ratcliffe, van het bedrijf Ineos dat ook eigenaar is van het Franse OGC Nice en een succesvolle wielerploeg, zou de Glazers echter meer opleveren.

Bovendien zet Ratcliffe in op een (kleine) meerderheid van de aandelen, in tegenstelling tot zijn Qatarese rivaal. De Britse milardair zou ofwel 69 procent of 'iets meer dan vijftig' procent van de aandelen in handen willen krijgen. In dat laatste geval blijven Joel en Avram Glazer met een minderheid van de aandelen in bezit nog altijd een factor op Old Trafford. Hoewel zijn bod lager is dan dat van Jassim, zou de totale waarde van de club hoger liggen omdat hij verhoudingsgewijs meer neerlegt dan zijn tegenstrever.

Of beide biedingen genoeg zijn voor de huidige eigenaren, de familie Glazer, te overtuigen afstand van de zeggenschap in Manchester te doen, valt nog te bezien. Naar verluidt mikte de familie op een opbrengst van zes miljard pond, oftewel 6,78 miljard euro. Bovendien speelt de familie volgens ESPN ook met de gedachte om de verkoop helemaal niet door te laten gaan. Schattingen zouden namelijk hebben uitgewezen dat de aandelen over tien jaar weleens meer dan 10 miljard pond waard zouden kunnen zijn.

