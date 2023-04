Overnamestrijd Manchester United nadert ontknoping: zo staat het ervoor

Komende vrijdagavond sluit de derde en laatste biedingsronde voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in de overname van Manchester United. Hoe staat de strijd om de aandelen van de familie Glazer ervoor en wat zijn de mogelijke uitkomsten? FCUpdate zet de verschillende scenario's op een rijtje.

Scenario 1: een nieuwe eigenaar

Geïnteresseerde partijen krijgen tot vrijdag 21.00 uur Britse tijd de gelegenheid om hun definitieve bod in te dienen bij de Raine Bank, de Amerikaanse zakenbank die namens de huidige eigenaren, de familie Glazer, de overname begeleidt. Er lijken nog twee kandidaten in de race te zijn om de heerschappij over te nemen: de Qatarese sjeik Jassim bin Hamad al-Thani en de Brit Sir Jim Ratcliffe. De eerste vertegenwoordigt het grootste vermogen en zet in op overname van honderd procent van de aandelen. Hij heeft aangekondigd flink te willen investeren in het elftal, het trainingscentrum, stadion Old Trafford en 'de verdere infrastructuur'. Daarmee wil hij United "terugbrengen naar de voormalige glorie op en buiten het veld." Ratcliffe, eigenaar van het bedrijf Ineos dat ook eigenaar is van OGC Nice en een eigen wielerploeg, zet juist in op een klein meerderheidsbelang van 'iets meer dan vijftig procent', schrijft The Guardian. Hij is afkomstig uit de regio Manchester en heeft beloofd om 'Manchester terug te brengen in Manchester United'.

De Glazers verlangen naar verluidt minstens 6 miljard pond voor hun aandelen. Mocht één of beide partijen dat bedrag bieden, dan zou volgens The Guardian een snelle transitie van de macht in het verschiet liggen. 'Als het bedrag klopt kan de nieuwe eigenaar voor de start van de volgende transferwindow in de zomer aan de slag', schrijft de krant.



Scenario 2: een minderheidsbelang

Een aantal private investeerders, waaronder de Amerikaanse Carlyle Group, zou eveneens interesse hebben getoond in de aandelen van de Glazers. Zij zijn echter niet uit op een meerderheidsbelang maar zouden slechts een minderheid van de aandelen over willen nemen. De motieven van partijen als Carlyle zijn duidelijk: winst maken voor hun deelnemers. Het ingebrachte kapitaal moet jaarlijks rendement opleveren voor de rijken die hun vermogen (deels) bij de groep hebben ondergebracht; naar eigen zeggen bedraagt de portfolio zo'n 376 miljard dollar.



Scenario 3: de Glazers verrassen

Anderhalve week geleden dook een derde gerucht over de toekomst van Manchester United op via de Britse tak van ESPN. Volgens de zender hebben de Glazers namelijk de gedachte opgevat om de aandelen helemaal voor zichzelf te houden. De hoogte van de biedingen in de eerste twee rondes zou de familie hebben gesterkt in de gedachte dat de club alleen maar meer waard gaat worden, zo wordt vermoed. Naar verluidt denken de Amerikanen dat de club over tien jaar, in 2033, een waarde van ruim 10 miljard pond vertegenwoordigt. De supporters van Manchester United waren niet blij met deze berichten; voor de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Aston Villa (op 30 april) zijn al protestacties aangekondigd.