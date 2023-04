Vitesse neemt na negentien jaar afscheid: 'Belang van de club staat voorop'

Na een lange tijd van chaos gaat algemeen directeur Pascal van Wijk Vitesse verlaten. Donderdagmiddag bevestigde de club het nieuws met een persverklaring op de eigen website. De opvolger staat al klaar.

Volgens Vitesse was het een ‘zeer intensieve periode’ voor Van Wijk, ‘die zijn tol heeft geëist.’ De Arnhemmers hadden moeite om een akkoord te krijgen met het stadion de Gelredome, maar na weken van onderhandelen was het dan toch gelukt. Hiermee kon Vitesse dan toch de proflicentie krijgen voor aankomend seizoen.

Op woensdag 22 maart lekte al uit dat de directeur was gedwongen zijn werkzaamheden neer te leggen, meldt De Gelderlander. In de persverklaring staat dat Van Wijk en de club ‘in goed overleg’ uit elkaar zijn gegaan. De club heeft met commercieel directeur Peter Rovers wel een vervanger voor de vertrekkende Van Wijk.

Van Wijk keek wel terug op de afgelopen periode. “Het is moeilijk om afscheid te nemen, maar het belang van Vitesse staat voorop”, reageert Van Wijk op de clubsite. “Ik heb jarenlang mijn ziel en zaligheid in deze prachtige club gelegd. Mijn vier jaren als algemeen directeur zijn bewogen en uitdagend geweest. Met name de afgelopen maanden waren intensief. Voor de club kan een frisse blik op zaken in de huidige situatie bevorderlijk zijn.”