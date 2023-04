Waanzinnig afstandsschot De Ligt is Flekken te machtig; ook Malen pakt hoofdrol

Matthijs de Ligt heeft Bayern München een minimale overwinning op SC Freiburg bezorgd. De verdediger gaf keeper Mark Flekken in de tweede helft het nakijken met een snoeiharde zwabberbal van afstand: 0-1. Bayern nam zo revanche voor de bekernederlaag tegen Freiburg (1-2) van dinsdag. Elders was Donyell Malen trefzeker in het duel tussen Borussia Dortmund en Union Berlin (2-1).

SC Freiburg – Bayern München 0-1

Flekken werd dus geklopt door De Ligt, maar keepte verder een sterke wedstrijd. Hij pareerde een kopbal van de vrijstaande Serge Gnabry, verkleinde zijn doel met succes toen Sadio Mané dichtbij kwam, maakte een scherpe voorzet van Alphonso Davies onschadelijk en bracht knap redding op een kopstoot van Mané. Freiburg kreeg ook enkele kansen om te scoren. Vlak voor de rust werd De Ligt gefopt door Michael Gregoritsch, die Ritsu Doan vond; voor het doel gleed de ex-PSV'er de bal tegen de paal.

Artikel gaat verder onder video

Zeven minuten na de pauze sloeg De Ligt toe met een prachtig afstandsschot. Even daarna leek Bayern een penalty toe te komen na hands van Lucas Höler, maar scheidsrechter Daniel Siebert besloot anders na het zien van de beelden. Afgezien van een hard schot van Roland Sallai en een late kopbal kwam de voorsprong van Bayern niet in gevaar. In de slotfase vielen Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui nog in; Gnabry schoot op de paal, waardoor het 0-1 bleef. Tuchel won zo ook zijn tweede competitiewedstrijd met Bayern.

Na het fluitsignaal ontstond er een forse ruzie tussen de spelers op het veld, met Joshua Kimmich in de hoofdrol. Hij leek provocerend te juichen en wekte daarmee de woede van zijn tegenstanders.

Borussia Dortmund - Union Berlin 2-1

Malen hielp Dortmund na 27 minuten aan de voorsprong. De aanvaller zette een aanval op touw met een fraaie passeerbeweging tussen Sheraldo Becker en Danilho Doekhi, waarna hij via enkele omwegen werd bereikt in het strafschopgebied en van dichtbij toesloeg. Malen zette zijn goede vorm daarmee wat kracht bij: hij scoorde in de laatste drie Bundesliga-wedstrijden van Borussia Dortmund. Na een uur maakte Kevin Behrens gelijk, maar dankzij invaller Youssoufa Moukoko won Dortmund toch met 2-1.

Door het resultaat lijkt Union uitgeschakeld in de strijd om de landstitel. De nummer drie van de Bundesliga heeft, met nog zeven duels te spelen, een achterstand van zeven punten op koploper Bayern. Nummer twee Dortmund is slechts twee punten verwijderd van Bayern.