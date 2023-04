Waarom Feyenoord last kan hebben van de uitschakeling van Napoli

Napoli is dinsdag uitgeschakeld in de Champions League. Dat is niet alleen slecht nieuws voor de koploper van de Serie A, ook Feyenoord zou last kunnen hebben van de triomf die AC Milan in Napels behaalde.

De Rotterdammers zijn in Nederland hard op weg naar de eerste landstitel sinds 2017. Met nog vijf duels te spelen bedraagt de voorsprong op nummer twee Ajax een normaal gesproken 'veilige' acht punten. In Italië ligt ook Napoli op titelkoers, de eerste Scudetto sinds 1990 lijkt de ploeg van Luciano Spalletti nauwelijks meer te kunnen ontgaan. Met nog acht speelronden voor de boeg houdt Napoli nummer twee SS Lazio liefst veertien punten achter zich.

Artikel gaat verder onder video

Slepen Feyenoord en Napoli inderdaad de titel binnen in de komende weken, dan plaatsen beiden zich als landskampioen voor de Champions League in het aankomende seizoen. Feyenoord zou met de status van kampioen bij de loting in pot 1 terechtkomen en daardoor een op papier sterke tegenstander kunnen ontlopen. Voorwaarde is echter wel dat de Champions League-winnaar van dit seizoen ook de nationale titel binnen weet te slepen. Met Napoli valt daarmee in ieder geval een kandidaat af, waardoor de Rotterdammers naar de andere kwartfinales moeten kijken.

Real Madrid, de andere ploeg die al zeker is van de halve finale, lijkt kansloos voor de Spaanse titel met een achterstand van elf punten op Barcelona. In de andere kwartfinale lijkt Benfica wél op titelkoers te liggen, maar de Portugezen hebben een wonder nodig om ten koste van Inter door te gaan naar de laatste vier. Bayern München en Manchester City, de laatste twee kwartfinalisten, zijn beiden nog verwikkeld in een felle strijd om het landskampioenschap in respectievelijk Duitsland en Engeland. Bij de vier meest waarschijnlijke halvefinalisten zit dus maar één ploeg die nog serieus meedoet om de titel in eigen land, waardoor Feyenoord dreigt af te zakken naar pot 2.