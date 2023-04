Wouter Gudde waarschuwt voor 'heel vervelende maatregelen' voor supporters FC Groningen

Het nieuwe incident in de Euroborg noopt FC Groningen mogelijk om 'heel vervelende' maatregelen te nemen. De wedstrijd tegen NEC werd zaterdagavond gestaakt nadat in de achttiende minuut grensrechter Joris Westerhof met een beker drinken werd bekogeld door een supporter.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat het misging in het stadion van Groningen. Zo werd bijvoorbeeld tegen SC Cambuur het veld bestormd en kreeg Jetro Willems in de noordelijke derby tegen sc Heerenveen een klap van een eigen supporter. Tegen NEC ging het opnieuw mis, waardoor Groningen mogelijk moet overgaan tot verdergaande besluiten ten aanzien van de veiligheid in het stadion.

"Dat kunnen heel vervelende maatregelen worden", vertelt algemeen directeur aan het Dagblad van het Noorden. "Dan belanden we weer met zijn allen achter een hek. Of dat we net als elders in het land al is gebeurd overal netten moeten spannen, zodat er niets meer op het veld gegooid kan worden. Als dit steeds opnieuw gebeurt, naderen we dat moment."

Het liefst wil Gudde nog niet aan dat soort maatregelen denken. "Maar al dat soort maatregelen schieten wel door mijn hoofd. We hebben daar ook continu overleg over met de supportersorganen. Maar even voor de duidelijkheid, deze beker kwam gewoon van de lange zijde, waar familie en voetballiefhebbers zitten. Het gevaar zit in veel meer hoeken dan alleen de tribune van de harde kern. Het zit letterlijk in het gedrag van één individu. Op een of andere manier moeten we er als voetballerij voor zorgen dat dat soort mensen, die geen normen en waarden hebben, het stadion niet meer in komen. Het liefst voorgoed."

Het droogleggen van stadions, waar steeds vaker voor gepleit wordt, zou Gudde een 'drama' vinden. "Een biertje hoort bij voetbalbeleving en überhaupt bij beleving in het algemeen. Het gaat erom of je maat kunt houden en je je kunt gedragen. Door allerlei dingen te verbieden ga je ook weer nieuwe problemen creëren. De straf die wij nu hebben gekregen en wellicht nog krijgen komt al heel hard binnen bij heel veel mensen, maar het gaat steeds om dat ene individu dat de fout in gaat."

Sancties

Het is nog niet bekend wat Groningen vanuit Zeist kan verwachten na de gestaakte wedstrijd tegen NEC. Mogelijk houdt de KNVB de richtlijn van de wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II aan, waarbij is besloten om het restant van de wedstrijd zonder publiek te spelen. Er gelden bij Groningen echter mogelijk verzwarende omstandigheden door eerdere incidenten. Omdat er nog voorwaardelijke straffen openstaan, is het niet ondenkbaar dat de Groningers meer wedstrijden zonder supporters moet spelen.