Zian Flemming na heldenrol live op Britse televisie gecorrigeerd: 'Mag ik dat niet zeggen?'

Zian Flemming was vrijdagavond van groot belang voor zijn club Millwall. In het uitduel met Blackpool schoot de 24-jarige Nederlander de winnende 2-3 tegen de touwen, waardoor zijn club nog altijd mag dromen van promotie naar de Premier League. Na afloop werd Flemming geïnterviewd door Sky Sports, waarbij de verslaggever van dienst hem moest corrigeren na een uitspraak die hij beter niet had kunnen doen.

"We hebben een beetje een shit serie neergezet de laatste weken...", sprak Flemming na het duel, waarna de interviewer hem onderbrak. "Let een beetje op je taalgebruik, alsjeblieft", luidde het verzoek. "Mag ik dat niet zeggen?", vroeg Flemming vervolgens verbaasd, waarna de interviewer dat bevestigde. "Een matige serie, daar kom je wel mee weg denk ik", werd de Nederlander vervolgens verbeterd.

‘Can I not say that’ 😂 Flemming you beautiful man #Millwall pic.twitter.com/kfMrbJF77e — James Beckett (@jamesy1196) April 28, 2023

Door de treffer van Flemming, oud-speler van onder meer Fortuna Sittard en PEC Zwolle, stijgt Millwall naar de zesde plaats op de ranglijst op het tweede niveau in Engeland. Die positie geeft na het seizoen recht op deelname aan de play-offs om promotie naar de Premier League. Kampioen Burnley en nummer twee Sheffield United zijn inmiddels zeker van de eerste en tweede plaats en weten daarmee dat ook zij volgend seizoen terugkeren op het hoogste niveau.