Zo kan het ook: supporters FC Utrecht weer welkom in Arnhem

FC Utrecht kan komend seizoen weer supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen Vitesse. Het uitvak van het GelreDome mag voor de helft gevuld worden, zo laat de gemeente Arnhem weten in een persbericht.

Supporters van Utrecht waren dit seizoen niet welkom in Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch stelde een uitsupportersverbod in na twee wedstrijden met gewelddadige en vernielzuchtige uitsupporters. Zo werd op 7 november 2021 de wedstrijd gestaakt vanwege fakkels en brand op een wc. Enkele maanden later werd er met veertig stoelen gesmeten en bleek de inzet van de ME nodig. De totale schade: honderdduizend euro.

"Veel vaders wenden zich teleurgesteld tot mij, nadat hun kinderen op de tribunes belaagd zijn door vandalen. Net als zij en net als de politie en de stewards wil ik deze groepen gewelddadige vandalen niet meer zien in ons stadion. Wij willen samen met alle echte supporters genieten van wedstrijden en niet de dupe zijn van die enkele vernielzuchtige nep- supporters", aldus Marcouch.

Volgend seizoen zijn er wel weer supporters van Utrecht welkom in Arnhem. Dat hebben zij te danken aan hun goede gedrag op 12 februari dit jaar. "Een man een man, een woord een woord. Ik heb verzekerd dat slecht gedrag wordt geweerd, maar ook beloofd dat goed gedrag juist wordt beloond. Dus ik kijk uit naar mooie sportieve wedstrijden met echte supporters die een mooi gevulde bezoekervak waard zijn."