'Zoenend koppel' van bekerfinale Ajax - PSV keert terug en staat ESPN te woord

Bijzondere gasten aan de analistentafel van ESPN na de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De zender had twee supporters opgespoord die vorig jaar al opvielen in De Kuip tijdens de finale tussen dezelfde clubs.

Lynn en Jinte kwamen vorig jaar in beeld tijdens de tv-uitzending, terwijl ze elkaar zoenden op de tribune; Lynn droeg een shirt van PSV en Jinte van Ajax. Hun kus werd gezien als een mooi symbool van liefde tussen de haat en nijd die voetbal soms met zich meebrengt. Een jaar later zaten ze opnieuw samen op de tribune en na afloop stonden ze Jan Joost van Gangelen te woord,

Het koppel tijdens de bekerfinale van 2022:

Vorig jaar grapte Kenneth Perez dat hij niet hoopte dat de twee 'iemand thuis hadden zitten'. Dat blijkt niet het geval: het koppel is al bijna drie jaar samen. "We vinden het hartstikke leuk om samen naar wedstrijden te gaan. Dat gaat hartstikke goed", zei Jinte.

Lynn beaamde dat. "We kunnen elkaar goed aan. We zijn een beetje tegenpolen, maar daarmee houden we elkaar scherp. Soms hebben we wat discussies, maar dat is alleen maar leuk." Dat haar vriend voor Ajax is, vormt geen probleem. "Mijn vader is voor Ajax; mijn broertje, mijn moeder en ik zijn voor PSV. Ik ben het wel een beetje gewend."