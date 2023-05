AD kondigt eerste uitgaande Ajax-transfer van Sven Mislintat aan

Ajax en FC Twente hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Youri Regeer (19). De middenvelder wordt derhalve de eerste uitgaande transfer van Ajax' nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Voor Arnold Bruggink is de talentvolle Ajacied juist de eerste versterking die hij binnenhaalt bij FC Twente.

Regeer werd al langer in verband gebracht met de Enschedese club, maar volgens het Algemeen Dagblad zijn Ajax en Twente 'in hoofdlijnen akkoord' over de transfer. De afkoopsom zou 'zo'n één miljoen euro' bedragen volgens de doorgaans goed ingevoerde Johan Inan. Bovendien heeft Ajax volgens de journalist een terugkoopoptie weten te bedingen.

In Enschede moet Regeer de opvolger worden van Ramiz Zerrouki. De Algerijn stapt na dit seizoen over naar landskampioen Feyenoord, dat afgelopen winter al verscheidene pogingen deed hem naar De Kuip te halen. Regeer tekent volgens het AD een vierjarige verbintenis bij de Tukkers.

Sinds 2017 speelde Regeer in Amsterdam. In dat jaar plukte de club hem weg bij ADO Den Haag. Onder Erik ten Hag debuteerde de middenvelder, weliswaar als rechtsback, in het thuisduel met PEC Zwolle op 30 april 2022 in de Eredivisie. Daarna zou hij ook speelminuten krijgen in de edstrijden tegen sc Heerenveen en Vitesse. Dit seizoen staat de teller voor Regeer op drie invalbeurten in de hoofdmacht.