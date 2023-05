'ADO haalt belangrijke pion weg bij Feyenoord en vindt nieuwe trainer in amateurvoetbal'

Feyenoord raakt zijn hoofdscout kwijt, zo meldt Chris Woerts maandagavond bij Vandaag Inside. Mark Ruijl maakt de overstap naar ADO Den Haag, waar hij technisch directeur wordt. Lee-Roy Echteld zou de opvolger van Dick Advocaat worden als hoofdtrainer.

De interesse van ADO in Ruijl werd vorige week al bekend. De 37-jarige Hagenaar voerde meerdere gesprekken met ADO en clubeigenaar eigenaar Bolt, het bedrijf van de Amerikaanse miljardair David Blitzer. Hij krijgt de taak om ADO erbovenop te helpen na een teleurstellend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen werd Dirk Kuyt ontslagen en Advocaat benoemd als opvolger. Hij ziet het echter niet zitten om nog een seizoen te blijven en dus moest ADO op zoek naar een nieuwe trainer. Dat wordt naar verluidt Echteld, de huidige trainer van amateurclub De Treffers.

Klap voor Feyenoord

Het naderende vertrek van Ruijl is een domper voor Feyenoord, dat er juist in lijkt te slagen om andere sleutelfiguren binnenboord te houden. Woerts bevestigde bijvoorbeeld dat trainer Arne Slot, algemeen directeur Dennis te Kloese en spits Santiago Giménez in De Kuip blijven.

In de nieuwste FCUpdate Podcast gaat het over Feyenoord, dat afstevent op de landstitel.