Ajacied Godts (17) legt uit waarom hij onder hoogspanning een penalty moest nemen

De Belgische Mika Godts is een lichtpuntje in donkere tijden voor Ajax. De zeventienjarige buitenspeler, die in de winterstop overkwam van Genk, maakt bij de Amsterdamse club een goede ontwikkeling door. Tekenend daarvoor was dat Godts zondagavond achter de bal ging staan om een bepalende strafschop te nemen in de bekerfinale tegen PSV.

In gesprek met De Telegraaf blikt het Belgische toptalent terug op de penaltyreeks in de bekerfinale tegen PSV, die uiteindelijk verloren werd door de Amsterdammers: "Ik kwam vier minuten voor tijd in, dus veel ballen had ik niet geraakt. Maar voor de penaltyreeks vroeg de coach (John Heitinga, red.) wie wilde trappen. De eerste drie lagen vast, de vierde lag nog open", legt hij uit Hij keek in mijn richting, dus hapte ik toe.”

Een bijzonder moment in de nog prille loopbaan van Godts, die toegeeft wel met zenuwen op de middenlijn stond te wachten. Uiteindelijk wist hij Joël Drommel, als een van de weinige Ajacieden, te verschalken: "Mijn tactiek is wachten. Ik kijk naar de bal, maar heb tegelijk de keeper in het vizier, en die maakt meestal de eerste move. In zo’n penaltyreeks heb ik nog nooit gemist", weet Godts, die baalt van de resultaten in Amsterdam, maar wel blij is met zijn overstap naar Ajax.

"Het gaat er hier een stuk harder en directer aan toe dan in Genk, maar dat ligt me", legt hij uit in de ochtendkrant. "In mijn spel leg ik sowieso lef, want ik ben iemand die de bal vraagt en dan de tegenstander opzoekt, een beetje uitdaagt", zegt Godts, die niet had verwacht dat hij vier maanden na zijn transfer al zijn debuut in het rood-wit van Ajax 1 zou hebben gemaakt: De wisselwerking tussen Jong Ajax en Ajax 1 vind ik ook top. Pas een uurtje van tevoren weet ik soms pas met wie ik meetrain, maar dat is niet erg. Het zet je op scherp", besluit hij.