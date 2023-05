Ajax bevestigt: Maarten Stekelenburg zet punt achter spelersloopbaan, afscheid al heel snel

Het hing al even in de lucht, maar Ajax heeft nu ook officieel bekendgemaakt dat Maarten Stekelenburg na dit seizoen een punt zet achter zijn actieve loopbaan. De doelman neemt aanstaande zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht afscheid van het Ajax-publiek.

Daarmee komt er een einde aan een imposante loopbaan. Stekelenburg sloot in de zomer van 2001 aan bij de hoofdmacht van Ajax. Ruim een jaar later, op 11 augustus 2002, maakte hij zijn debuut tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ajax won die wedstrijd met 3-1. De doelman groeide in de jaren die volgden uit tot steunpilaar en zeer betrouwbare doelman. De beste periode uit zijn loopbaan beleefde hij zeer waarschijnlijk rond het WK van 2010 in Zuid-Afrika. We herinneren ons allemaal nog zijn wereldredding op een schot van de Braziliaan Kaká. Een belangrijke, zo niet cruciale redding. Het Nederlands elftal ging met een 1-0 achterstand rusten, maar dankzij een ijzersterke tweede helft won het met 2-1 en plaatste het zich alsnog voor de halve finale. In de finale kon Stekelenburg niet voorkomen dat de Spanjaard Andrés Iniesta laat in de verlenging de winnende tegen de touwen schoot.

De verwachting was dat Stekelenburg na dat WK een transfer zou gaan maken, maar hij bleef nog een seizoen in Amsterdam. In dat seizoen veroverde Ajax voor het eerst sinds 2004 de landstitel. Stekelenburg verruilde Ajax in de zomer van 2011 voor AS Roma. Na avonturen bij Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton keerde de doelman in de zomer van 2020 terug in de Johan Cruijff ArenA. Stekelenburg moest in eerste instantie genoegen nemen met een rol als stand-in van André Onana, maar nadat de Kameroener werd geschorst wegens het overtreden van de dopingregels, meldde Stekelenburg zich alsnog onder de lat. Hij presteerde dusdanig goed dat toenmalig bondscoach Frank de Boer hem selecteerde voor het EK van dat jaar. De Ajacied werd zelfs de eerste doelman tijdens dat toernooi.

Stekelenburg begon het afgelopen seizoen nog wel als eerste doelman in Amsterdam, maar door een liesoperatie moest hij vervolgens heel lang toekijken. In de slotfase van het seizoen deed Erik ten Hag toch weer een beroep op hem. Met Stekelenburg onder de lat verloor Ajax weliswaar de bekerfinale, maar sleepte het wel de landstitel in de wacht. Dit seizoen was er voor de goalie geen rol weggelegd. Stekelenburg fungeerde in de eerste seizoenshelft als stand-in van Remko Pasveer en werd na de komst van Geronimo Rulli zelfs de derde keus. Hij was al in het bezit van een aflopend contract en heeft nu dus, op 40-jarige leeftijd, besloten te stoppen. Stekelenburg stond 311 keer onder de lat bij Ajax. Hij werd vier keer landskampioen. In Oranje kwam hij tot 63 interlands. Zijn laatste interland keepte hij op 27 juni 2021, de verloren kwartfinale tegen Tsjechië op het EK.