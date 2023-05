Ajax-fans lachen zich rot om gerucht over Sneijder en nieuwe trainer

Sommige Ajax-fans lachen zich kapot om een gerucht van het Turkse T24 dat Fatih Terim samen met Wesley Sneijder is benaderd voor een klus in de technische staf van Ajax. Al vindt niet iedereen het grappig, want sommige supporters schrikken zich rot.

Terim en Sneijder werkten samen bij Galatasaray en zouden volgens het medium benaderd zijn door Ajax om volgend seizoen de honneurs waar te nemen. De Amsterdammers zouden al contact met de Turkse coach hebben opgenomen en ook Sneijder zou binnenkort op gesprek mogen komen.

Het lijkt een loos gerucht en dit zijn de reacties op Twitter:

Begin de dag met een lach zou ik zeggen 😂 — Rinzinho (@Rinzinho) May 19, 2023

Dit is niet het soort trainers geruchten waar ik op hoopte vandaag op Mislintag 🤣 — Ricardo Tebbens (@RicardoTebbens) May 19, 2023