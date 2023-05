Ajax hakt nog meer knopen door: drie aanstellingen aanstaande

Ajax gaat vanaf 1 juli drie vrijgekomen functies invullen voor het aankomende seizoen en daarna. Casimir Westerveld gaat de nieuwe Hoofd Ontwikkeling worden, Richard Wilhelm wordt de nieuwe Hoofd Voetbal Operations en Annemarie Reynolds mag de functie van Hoofd Finance bekleden.

Westerveld werd maandag nog naar voren geschoven als opvolger van Saïd Ouaali als Hoofd Jeugdopleiding, maar gaat nu toch als Hoofd Ontwikkeling aan de bak, meldt Ajax Showtime. Westerveld wordt verantwoordelijk voor de afdelingen jeugdopleiding, jeugdscouting en studie, waarbij het doel is om de doorstroom van jeugdspelers binnen Ajax te verbeteren. De zoektocht naar een opvolger van Ouaali heeft nog steeds een hoge prioriteit en Westerveld gaat helpen om een nieuwe Hoofd Jeugdopleiding te vinden.

Ook is er een nieuwe Hoofd Voetbal Operations bij Ajax met Wilhelm. Hij wordt verantwoordelijk voor meerdere afdelingen, zoals: Horeca, Velden & Terreinen, Planning & Coördinatie, Voetbal Faciliteiten en Huisvesting. Wilhem werkt al sinds 1994 bij de Amsterdammers en begon als conciërge in De Meer. Zijn huidige functie bij Ajax is Manager Huisvesting & Voetbal Faciliteiten.

Reynolds gaat bij Ajax de functie van Hoofd Finance invullen. Zij start al eerder, want op 30 mei is haar eerste werkdag al. Reynolds gaat zich bemoeien met de afdelingen Accounting, Financial Control en Business Controll. Eerder was Reynolds werkzaam als senior financial manager bij onder meer de Bank of America, Atradius, Dunamere Onderwijsgroep Haarlem en PSV-sponsor Philips.