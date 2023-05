'Ajax kan ruim honderd miljoen euro opstrijken op de transfermarkt'

Ajax kan deze zomer ruim honderd miljoen euro opstrijken aan transferinkomsten, zo denkt Mike Verweij. De clubwatcher, werkzaam bij De Telegraaf, noemt in de podcast Kick-Off meerdere spelers die in de komende maanden kunnen vertrekken.

Allereerst wordt Verweij gevraagd naar Jorge Sánchez, die in zijn eerste seizoen geen onuitwisbare indruk heeft gemaakt in Amsterdam. "Er zijn wel meer spelers die mogen uitkijken naar een nieuwe club en daar is hij er zeker één van. Hij heeft wel bewezen dat hij het niveau van Ajax niet heeft", vindt Verweij.

Daarna noemt hij andere spelers die weg zouden kunnen gaan, zoals Mohammed Kudus. "Die stuurt aan op een vertrek. Er is ook wat belangstelling uit de Premier League, maar dat is nog niet heel concreet. Hij zou de volgende melkkoe van Ajax kunnen zijn. Ik heb geen idee hoeveel hij gaat opleveren, maar ik denk dat je moet denken aan circa veertig miljoen euro."

"Timber heeft in een eerder stadium aangegeven dat er een clausule is, hij mag weg voor een bepaald bedrag", vervolgt Verweij. "Die zal wel toe zijn aan een volgende stap. Dan denk ik dat Ajax zomaar weer ruim honderd miljoen euro kan ophalen op de transfermarkt." Behalve het genoemde drietal wordt ook Edson Álvarez geregeld met een transfer in verband gebracht: Borussia Dortmund lijkt de meest serieuze kandidaat voor zijn komst.

