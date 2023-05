Ajax hakt knoop door over toekomst van Remko Pasveer

Remko Pasveer en Ajax gaan nog een jaar langer met elkaar door. De 39-jarige doelman heeft zijn aflopende contract in de Johan Cruijff ArenA met een seizoen verlengd. De tweede keeper van de Amsterdammers ligt zodoende nog tot medio 2024 vast bij de huidige nummer drie van de Eredivisie.

Er was de afgelopen veel te doen over het contract van Pasveer. De routinier zou volgens De Telegraaf maanden geleden al tot een akkoord zijn gekomen met de club. Ajax liet vervolgens een hele tijd niks van zich horen. Dat was volgens het medium 'exemplarisch voor de onduidelijke situatie bij de Amsterdamse club'. Nu is de kogel dan uiteindelijk toch definitief door de kerk, meldt de club vrijdagmiddag.

Artikel gaat verder onder video

Pasveer wordt eind dit kalenderjaar veertig jaar en is bij Ajax tweede keeper achter Gerónimo Rulli. De dertigjarige Argentijn werd halverwege het seizoen weggeplukt bij Villarreal en is sindsdien eerste keus van trainer John Heitinga. Rulli tekende een contract tot de zomer van 2026 en ligt dus nog wel even vast in Amsterdam. Hij nam de positie onder de lat begin dit kalenderjaar over van Pasveer.

De zeer ervaren Pasveer gaat in de ArenA beginnen aan zijn derde seizoen bij de club. De geboren Enschedeër begon zijn loopbaan bij FC Twente, maar speelde vervolgens jarenlang in het shirt van Heracles Almelo. Die club stalde hem ook twee jaar bij Go Ahead Eagles. Tussen 2014 en 2017 was Pasveer tweede keeper bij PSV, dat hem liet vertrekken naar Vitesse. Daar was hij jarenlang een belangrijke schakel.