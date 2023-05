Nieuwe speeldatum Groningen - Ajax bekend: drie voorstellen van Ajax afgewezen

Het restant van de ontmoeting tussen FC Groningen en Ajax wordt dinsdagmiddag uitgespeeld. Dat heeft de KNVB zondagavond bekendgemaakt. De 'aftrap' is om 15.00 uur. Er zijn géén supporters welkom.

De leiding van FC Groningen was er al bang voor. De club speelde vorige week gelijk bij Go Ahead Eagles en wist daardoor dat degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een feit was. Het uiterst teleurstellende seizoen leidt uiteraard tot veel verdriet en frustraties bij de achterban. Vooral bij de ‘fanatiekelingen’. Zij hadden voorafgaand aan de aftrap vanmiddag al een duidelijke boodschap voor het bestuur, dat de handen voor z’n ogen sloeg toen het al na een paar minuten misging.

Artikel gaat verder onder video

Het treffen tussen FC Groningen en Ajax was nog maar net onderweg of er werd al vuurwerk op het veld gegooid. De wedstrijd werd vervolgens tijdelijk stilgelegd en na een korte break gingen de ploegen het weer proberen. Maar niemand die er rekening mee hield dat de negentigste minuut gehaald zou worden. De wedstrijd duurde uiteindelijk niets eens tien minuten, want een paar minuten na de hervatting ging het opnieuw mis. De arbitrage kon niet anders dan het duel definitief staken.

Het lijkt er op dit moment dus op dat FC Groningen en Ajax elkaar dinsdag weer ontmoeten voor het restant van de wedstrijd. Nog maar een paar weken geleden werd een thuiswedstrijd van FC Groningen ook al gestaakt. Tegen NEC werd één van de assistent-scheidsrechters geraakt door een plasticbeker vanuit het publiek. FC Groningen en NEC ontmoetten elkaar vervolgens een paar dagen later, achter gesloten deuren. De Nijmegenaren wonnen met 1-0.

Drie alternatieven

Volgens De Telegraaf wilde Ajax liever een andere oplossing. 'Gezien de sportieve belangen' wilden de Amsterdammers graag alsnog voetballen als het betreffende vak was leeg geveegd of als het hele stadion door de supporters was verlaten. Dat leek de lokale driehoek echter geen goed idee. Een alternatief voor Ajax was om maandagochtend te voetballen, zodat de spelers in het hotel in Groningen konden blijven. Dat was echter onbespreekbaar.