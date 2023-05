Ajax sloeg bod van 63,25 miljoen euro (!) af en kan nu minder opstrijken voor Álvarez

Ajax kon afgelopen zomer 63,25 miljoen euro ontvangen voor Edson Álvarez, zo beweert De Telegraaf. Destijds sprak de krant nog van een bod van 50 miljoen euro van Chelsea, maar volgens nieuwe informatie ging het om nog meer geld. Ajax weigerde het bod van Chelsea en hield Álvarez aan zijn contract.

In de winter probeerde Chelsea het opnieuw, toen met 51,75 miljoen euro, maar opnieuw hapte Ajax niet toe. Nu staat de Mexicaan weer in de belangstelling van buitenlandse topclubs, met name uit Duitsland. Bayern München en Borussia Dortmund hengelen allebei naar zijn komst. De transfersom zal echter van een lagere orde zijn: Ajax zou minstens 40 miljoen euro verlangen.

De interesse van Bayern is te verklaren door de aanwezigheid van Thomas Tuchel, de trainer die Álvarez naar Chelsea probeerde te halen. Dortmund zou echter ook bereid zijn om 'ver te gaan' en gaat zich naar verwachting spoedig melden in de Johan Cruijff ArenA. Bayern wil eveneens snel om de tafel met de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

