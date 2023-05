Malen en Haller houden Dortmund in de race voor zenuwslopende Bundesliga-ontknoping

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de achtervolging op Bundesliga-koploper Bayern München. Op eigen veld werd met 5-2 gewonnen van Borussia Mönchengladbach, waardoor het verschil op de ranglijst met nog twee wedstrijden te spelen nog altijd één enkel punt is. Donyell Malen was met de vroege openingstreffer andermaal van groot belang voor BVB.

Malen reageerde na nog geen vijf minuten spelen alert toen een schot van Sébastien Haller door een Gladbach-been maar half werd gestuit. De voormalig PSV'er was er als de kippen bij om de bal onbereikbaar voor doelman Jan Olschowsky binnen te koppen. Het betekende alweer de achtste treffer in de laatste acht duels voor Malen, die in die serie bovendien drie assists achter zijn naam kreeg. Een klein kwartier na zijn openingstreffer tekende Jude Bellingham vanaf de penaltystip voor de 2-0.

Daarna was het de beurt aan Haller, die kort na de treffer van de Engelsman zelf voor de 3-0 tekende. De oud-spits van FC Utrecht en Ajax deed dat bovendien op bijzonder fraaie wijze. Een lage voorzet van Malen vanaf de rechterkant werd door de Ivoriaan met de hak in de verre hoek gewerkt. Na een half uur was de combinatie Malen-Haller opnieuw trefzeker: weer was de Nederlander de aangever en nu schoot Haller ook de 4-0 tegen de touwen.

In de tweede helft nam Dortmund vervolgens wat gas terug. Een kwartier voor het einde, toen Malen inmiddels was gewisseld, redde Rami Bensebaini de eer voor Die Fohlen met een benutte strafschop. Lars Stindl schoot tien minuten later zelfs de 4-2 binnen, maar verder liet Dortmund het niet meer komen. Giovanni Reyna zorgde uit de rebound van een vrije trap zelfs nog voor de 5-2 in de slotseconden.



Door de zege blijft Dortmund in het spoor van koploper Bayern, dat met nog twee wedstrijden te gaan één punt meer heeft. Dortmund speelt volgende week een uitwedstrijd bij het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw, dat dertiende staat. Daarna ontvangt de club op de laatste speeldag nummer negen 1. FSV Mainz 05. Bayern wacht eerst het thuisduel met nummer vier RB Leipzig en op de slotdag een bezoek aan nummer tien 1. FC Köln.