Alles over de huldiging van Feyenoord: datum, programma, parkeren en plekken mindervaliden

Als Feyenoord zondag landskampioen wordt tegen Go Ahead Eagles, vindt de huldiging een dag later plaats op de Coolsingel. De gemeente Rotterdam heeft alvast de plannen bekendgemaakt voor een huldiging op 15 mei. Alle informatie vind je op de website van de gemeente Rotterdam.

Het schema van de huldiging

• 9.00 uur: De vakken op de Coolsingel en Binnenrotte gaan open voor publiek.

• 12.00 uur: Huldiging van de landskampioen op het balkon van het Stadhuis.

De gemeente beantwoordt ook diverse vragen over de huldiging. Een aantal daarvan vind je hieronder.

Artikel gaat verder onder video

Waar is de huldiging het beste te zien?

In verband met de verwachte drukte voor het Stadhuis worden er op de Coolsingel en Binnenrotte meerdere videoschermen geplaatst. Op de hele Coolsingel en Binnenrotte is het dus mogelijk om de huldiging live mee te maken.

Waar moet ik naar toe als de Coolsingel volstaat?

Er kan maar een maximaal aantal mensen op het evenemententerrein op de Coolsingel toegelaten worden. Vol is vol, meldt de gemeente. Op de Binnenrotte is een extra evenementenlocatie ingericht. Daar kan op groot scherm meegekeken worden.

Is het Stadhuis open voor publiek?

Toegang tot het Stadhuis, waar de spelers zullen staan met de schaal, tijdens de huldiging is alleen mogelijk op uitnodiging van de gemeente Rotterdam en Feyenoord. Hiervoor worden toegangskaarten verstrekt. Dit geldt ook voor de media.

Waar kan ik het beste mijn auto parkeren?

In verband met de verwachte drukte wordt geadviseerd om uw auto te parkeren op een P+R terrein en daar de metro pakken richting Centraal Station of Beurs. Het parkeren op een P+R terrein is gratis. Voor sommige P+R-terreinen is parkeren alleen gratis als u verder reist met het openbaar vervoer. Kijk op de pagina P+R-terreinen voor een overzicht van alle P+R terreinen.

Hoe kan ik het beste naar de Coolsingel komen?

U kunt het beste te voet, op de fiets of met het OV naar de huldiging komen. Let op: niet alle tramhaltes zijn in gebruik. Sommige tramlijnen rijden andere routes. Ook metrostation Stadhuis is gesloten. Voor alle actuele reisinformatie, gaat u naar ret.nl.

Zijn er plekken voor mindervaliden?

Er is een special vak voor mindervaliden aangewezen voor het Stadhuis. Mindervaliden kunnen zich op maandag 15 mei tot 11.00 uur bij ingang H melden. De plattegrond waarop u kunt zien waar ingang H is volgt later. Mindervalide bezoekers worden onder assistentie van stewards naar het mindervalidenvak begeleid. Mindervaliden mogen maximaal één begeleider meenemen. Als het mindervalidenvak vol is, worden mensen verzocht om in een regulier vak plaats te nemen. Er wordt voorrang verleend aan mensen in een rolstoel, maar maatwerk wordt geleverd.