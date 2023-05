Almere City trekt na bloedstollend duel aan het langste eind en houdt Eredivisie-droom in leven

Almere City heeft zich op waanzinnige wijze langs FC Eindhoven gevochten en zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs. De ploeg van Alex Pastoor dwong op wonderbaarlijke wijze een verlenging af waarin het 3-1 won én daarmee de eerder opgedane 1-0 nederlaag ongedaan maakte. In de reguliere speeltijd bracht Anthony Limbombe de thuisploeg al in extase door ver in de blessuretijd de 2-1 binnen te jagen. Een rake kopbal van invaller Rajiv van la Parra maakte de wederopstanding van Almere City in de tweede helft van de verlenging compleet.

Beide coaches voerden twee wijzigingen door ten opzichte van de heenwedstrijd. Zo maakten Royo en Limbombe bij Almere City plaats voor Ritmeester van de Kamp en Jeredy Hilterman. Bij FC Eindhoven brak doelman Nigel Bertrams afgelopen maandag zijn kaak, waardoor jongeling Jort Borgmans het Eindhovense doel verdedigde. Daarnaast hield Rob Penders middenvelder Jaspel Dahlhaus op de bank, waardoor er een plaats vrijkwam voor Rodrigo Rêgo.

De thuisploeg had een kwartier nodig om op stoom te komen. Een grote Eindhovense kopkans van Collin Seedorf schudde Almere City wakker waarna het eenrichtingsverkeer was in het Yanmar Stadion. Het behoorlijk voetballende Almere City greep de regie, waarbij FC Eindhoven noodgedwongen massaal de verdedigende stellingen in moest nemen. Met hangen en wurgen hield de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie stand, waarbij Borgmans verdienstelijk keepte én Almeerder Pascu een dot van een kans om zeep hielp.

Knotsgekke slotfase

Almere City was ook in de tweede helft de baas op het veld, maar door het vele oponthoud lag het tempo enorm laag. FC Eindhoven zakte ver terug en sloot de deur hermetisch. Tien minuten voor tijd was Hilterman eindelijk succesvol in zijn onuitputtelijke zoektocht naar een doelpunt. Bij de eerste paal schoot hij via doelman Borgmans raak. Een overduidelijke handsbal van Jorrit Smeets in het strafschopgebied zorgde enkele minuten later voor een verrassende wending. FC Eindhoven-aanvoerder Mawouna Amevor pakte het cadeautje uit en trok de stand weer gelijk. Almere City leek dood en begraven, totdat een geplaatst schot van Limbombe in de blessuretijd op krankzinnige wijze zorgde voor een verlening.

De verlenging mondde uit in een slijtageslag, waarbij Almere City nog iets meer over had. De spanning bleef onverminderd groot én in de tweede helft van de blessuretijd maakte Van la Parra zijn belangrijkste doelpunt in het shirt van Almere City. Dankzij een sublieme kopbal bracht hij zijn ploeg weer een stap dichterbij de Eredivisie. Door deze 3-1 kan Almere City morgen kijken of het Willem II of VVV Venlo treft in de halve finale.