Ancelotti komt met helder antwoord op pijnlijke vraag over zijn toekomst

Carlo Ancelotti maakt zich geen zorgen om zijn toekomst bij Real Madrid. De trainer kreeg na de 4-0 nederlaag tegen Manchester City in de halve finale van de Champions League de vraag of hij rekening houdt met een ontslag.

"Volgend seizoen ben ik hier nog steeds om weer te strijden om de Champions League", verzekerde de Italiaanse oefenmeester aan de aanwezige pers. "Niemand twijfelt aan mij. Volgens mij was de voorzitter onlangs heel duidelijk. Wat hij privé tegen me zegt, dat ga ik hier niet herhalen."

Ancelotti refereerde aan uitspraken die voorzitter Florentino Pérez eerder deze maand deed, toen hij werd gevraagd naar de toekomst van Ancelotti. "Ik wil er niets meer over horen. Hij heeft een contract en we zijn blij met hem", maakte Pérez duidelijk.

Ancelotti, wiens contract nog een jaar doorloopt, zou gepolst zijn door de Braziliaanse voetbalbond om Tite op te volgen als bondscoach van het land. Hij won vorig jaar zowel LaLiga als de Champions League met Real Madrid, maar dat is dit seizoen niet gelukt. Wel won Real Madrid de UEFA Super Cup, het WK voor clubteams en de Copa del Rey.

Record

Het was een avond om snel te vergeten voor Ancelotti, maar toch schreef hij geschiedenis. Het was voor de oefenmeester zijn 191ste wedstrijd als trainer in de Champions League. Daarmee stootte hij Sir Alex Ferguson (190) van de troon en is Ancelotti nu recordhouder.