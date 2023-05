Manchester City vernedert Real Madrid en kan eerste Champions League winnen

Manchester City heeft zich dankzij een 4-0 overwinning voor de tweede maal in de clubhistorie geplaatst voor de finale van de Champions League. Real Madrid was na de 1-1 vorige week niet opgewassen tegen de Engelse koploper die bij vlagen de perfectie benaderde. De machine van Manchester City draaide op volle toeren met twee keer Bernardo Silva als klinische afmaker. Eder Militão - met een eigen goal - en Julián Álvarez maakten de afgang compleet. Door het bereiken van de finale is Guardiola met zijn ploeg nog steeds in de race om beslag te leggen op de treble.

Ten opzichte van de heenwedstrijd maakten 21 dezelfde namen hun opwachting aan de aftrap. De enige mutatie was in de Madrileense defensie, waar Rüdiger zijn plek afstond aan Militão. Met de Braziliaan binnen de lijnen kon Real Madrid niet voorkomen dat Haaland twee opgelegde kopkansen kreeg. Beide keren had Courtois op sublieme wijze een antwoord, maar op een snoeihard schot van Bernardo Silva was de Belg kansloos.

Na de openingstreffer gingen the Citizens vol overgave op zoek naar meer. Ze declasseerden de veertienvoudig Champions League-winnaar volledig, maar haalden opgelucht adem toen Kroos de bal op de lat ramde. Voor rust deed Bernardo Silva de Spanjaarden opnieuw pijn door uit een rebound de 2-0 binnen te koppen.

Voor Real Madrid voelde de eerste helft aan als een onophoudelijke wervelstorm. In de tweede helft gunde Manchester City het sterrenensemble uit Madrid wat meer balbezit, maar het gaf in defensief opzicht nauwelijks iets weg. In tegenstelling tot vorig seizoen bleef een houdiniact deze keer dan ook uit. Een eigen doelpunt van Militão en een schuiver van Álvarez strooiden in de slotfase nog wat extra zout in de Madrileense wonden. Door de 4-0 overwinning krijgt City - de verliezend finalist van het seizoen 2020/21 - op 10 juni (de verjaardag van Real Madrid-coach Carlo Ancelotti) een herkansing tegen Internazionale om de Champions League voor het eerste in de clubhistorie te winnen.

