'Andries Noppert staat open voor contractaanbod, club is aan zet'

Andries Noppert staat open voor een langer verblijf bij sc Heerenveen. De momenteel geblesseerde doelman, die op het WK in Qatar verrassend eerste keus onder de lat was bij Oranje, zou in afwachting zijn van een aanbieding van de Friezen.

Daarmee verkiest de 2,03 meter lange doelman een langer verblijf in Heerenveen boven een avontuur. Volgens het Algemeen Dagblad toonden verscheidene andere clubs de afgelopen tijd belangstelling, maar heeft zijn huidige werkgever de beste papieren om zich langer te verzekeren van Nopperts diensten onder de lat.

Technisch manager Ferry de Haan van sc Heerenveen is aan zet, zo schrijft de krant. Hij zou met een nieuw en verbeterd contract moeten komen om Noppert binnenboord te houden. De huidige verbintenis van de sluitpost loopt medio 2024 af, waardoor hij na volgend seizoen transfervrij zou kunnen zijn.

De loopbaan van de lange Fries leest nog altijd als een jongensboek. Na jarenlang in de marge te hebben vertoefd als eerste dan wel tweede keeper van clubs als NAC Breda, Foggia (Italië) en FC Dordrecht, spoelde Noppert in de winter van 2021 aan in Deventer. Na de winterstop werd hij eerste doelman en leverde hij een bijdrage aan het lijfsbehoud van Go Ahead Eagles, waarna trainer Kees van Wonderen hem meenam naar zijn nieuwe club Heerenveen.

Ook in Friesland, bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep maar in eerste instantie niet doorbrak, werd Noppert al snel eerste keus. Met zes clean sheets maakte hij in de eerste seizoenshelft dusdanig veel indruk dat Louis van Gaal hem opnam in de WK-selectie van het Nederlands elftal, waarmee hij Noppert verrassend verkoos boven Jasper Cillessen en Mark Flekken. In Qatar was Noppert zelfs eerste keus onder de lat, waardoor hij zichzelf ineens terugvond in een gevecht met Lionel Messi in de kwartfinale. Kort na het toernooi raakte hij echter geblesseerd, waardoor hij dit seizoen vermoedelijk niet meer in actie kan komen voor zijn club.