Arne Slot geeft cameraploeg van Sky Sports niet waar men op hoopt

Bij de persconferentie van Arne Slot waren vrijdagmiddag niet alleen Nederlandse journalisten aanwezig. Ook het Britse Sky Sports was, alleen met een cameraploeg, vertegenwoordigd in de perszaal van Feyenoord. Dat heeft uiteraard te maken met de interesse van Tottenham Hotspur in Slot, maar daar wil de trainer zelf niets over kwijt.

"We zitten hier voor de persconferentie voor de wedstrijd van aanstaande zondag, over dat onderwerp kan ik alle antwoorden geven op de vragen die je wil stellen", verwijst Slot naar de uitwedstrijd tegen FC Emmen. "Maar ik zit hier niet om over de toekomst van mezelf te praten. Dus dat zou kunnen betekenen dat die Engelse journalisten met de staart tussen de benen weer afdruipen. Want dat gaan wel de antwoorden zijn die ik vandaag geef. Dat we hier dus zitten voor de wedstrijd van zondag."

Toch bleven er vragen over zijn toekomst gesteld worden. "Ik ben zo netjes geweest om je helemaal uit te laten praten, maar je krijgt van mij hetzelfde antwoord als je collega. Ik zit hier voor de wedstrijd van zondag, die nemen wij uiterst serieus. Ook omdat de belangen nogal groot zijn onderin de Eredivisie. Dus je krijgt van mij geen antwoord rondom dit onderwerp. Dan kunnen jij of je collega’s dit nog op tien anderen manieren proberen, maar dan wordt het een hele saaie persconferentie. Maar het mag gerust."

Ook in de nieuwste FCUpdate Podcast wordt de toekomst van Arne Slot besproken. "Wat kan gebeuren, is dat de Engelse media aan de haal gaan met deze video."