Arne Slot komt met reactie op finaleplaats van José Mourinho in Europa League

Arne Slot heeft vrijdagmiddag gereageerd op het feit dat José Mourinho de finale van de Europa League heeft bereikt. De oefenmeester uit Portugal staat binnenkort met AS Roma in de eindstrijd tegenover Sevilla. Eerder dit toernooi werd het Feyenoord van Slot al verslagen door de Romeinen.

Slot pakte afgelopen week de titel met Feyenoord en speelt aanstaande zondag een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Voorafgaand aan het bezoekje aan de degradatiekandidaat werd Slot op de persconferentie nog geconfronteerd met de finaleplaats van Mourinho. "Uiteraard moet je hem feliciteren. Want hij haalt weer de finale van een Europees toernooi. Dat is ontzettend knap, de Europa League is nog een groter toernooi dan de Conference League."

Roma bleek over twee wedstrijden te sterk voor Bayer Leverkusen, maar het spel van de Italianen zorgde bij veel voetballiefhebbers niet voor blije gezichten. "De manier waarop hij dat donderdag voor elkaar heeft gekregen, daar heb ik niks van gezien. Daar kan ik dus niet over oordelen. Maar het eindresultaat is hetzelfde als vorig jaar, dat hij weer in de finale staat. Daar kun je alleen maar waardering voor opbrengen natuurlijk", vertelde Slot.

Slot en Mourinho zijn niet bepaald de beste vrienden. De twee succesvolle trainers troffen elkaar onlangs in de kwartfinale van de Europa League, waarin Roma uiteindelijk te sterk bleek. Na de wedstrijd foeterde Mourinho in de spelerstunnel dat Slot vaker naar Roma moet kijken. De trainer van Feyenoord had in aanloop naar die onderlinge ontmoeting gezegd dat hij liever naar het spel van Manchester City of Napoli keek.