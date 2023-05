Arsenal houdt druk op City in titelstrijd, Ten Hag kan lachende derde worden

Arsenal heeft zondag geen fout gemaakt in de achtervolging op koploper Manchester City. Het vermakelijke uitduel met nummer drie Newcastle United werd knap met 0-2 gewonnen door The Gunners, die daarmee voorkomen dat City verder uitloopt aan kop van de ranglijst. Het Manchester United van Erik ten Hag kan later op de avond optimaal profiteren van het puntverlies van Newcastle.

De thuisploeg begon overtuigend en maakte in de openingsfase de meeste aanspraak op een voorsprong. De ploeg van basisklant Sven Botman had al na twee minuten de pech dat Jacob Murphy de verre paal raakte naast Arsenal-doelman Aaron Ramsdale. Na nog geen tien minuten leken The Magpies alsnog een levensgrote kans te krijgen op de openingstreffer toen scheidsrechter Chris Kavanagh naar de stip wees na hands van Arsenal-verdediger Jakub Kiwior. De VAR riep hem echter naar de kant, en na bestudering van de beelden maakte Kavanagh zijn beslissing ongedaan.

Artikel gaat verder onder video

Waar Newcastle niet profiteerde van het overwicht, was het bij de eerste de beste kans aan de andere kant alsnog raak. Jorginho legde opzij naar Martin Ødegaard, en de Noorse oud-speler van sc Heerenveen en Vitesse haalde van bijna dertig meter uit. Het zicht van Newcastle-doelman Nick Pope werd belemmerd door een flink aantal benen, waardoor de niet eens zo harde inzet van Ødegaard in de hoek verdween: 0-1. Door de treffer kreeg Arsenal wat meer grip op het duel, maar ook Newcastle kreeg genoeg kansen op een treffer. Die waren echter niet besteed aan opnieuw Murphy, Joe Willock en Callum Wilson, waardoor Arsenal halverwege met een minieme voorsprong de kleedkamers op mocht zoeken.

Ook na rust bleef Newcastle gevaarlijk voor het Arsenal-doel opduiken, maar Fabian Schär kopte al na vijf minuten in kansrijke positie recht op Ramsdale. Twintig minuten voor tijd had Schär alsnog zijn treffer te pakken, maar helaas voor de Zwitser was dat in het verkeerde doel. Na een scherpe counter kreeg hij een pass van Gabriel Martinelli ongelukkig tegen zich aan, waardoor de 0-2 achter zijn eigen doelman Pope binnenvloog.

Door de overwinning verkleint Arsenal het gat met koploper Manchester City naar één enkel punt. De Citizens hebben echter een wedstrijd minder gespeeld, en dus moeten The Gunners hopen dat de ploeg van Pep Guardiola nog punten laat liggen in de laatste vier te spelen duels. Voor Erik ten Hag kan het puntverlies van Newcastle United goed uitpakken. Als zijn Manchester United later op de avond het uitduel met West Ham United weet te winnen, wipt het over The Magpies heen naar de derde plaats.