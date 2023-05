'AZ-fans willen wedstrijd laten staken om Ajax een oor aan te naaien'

AZ speelt zondag de topper tegen PSV. Bij een eventuele overwinning en een nederlaag van concurrent Ajax kan AZ over de Amsterdammers heen gaan. Maar er is nog meer aan de hand. AZ en PSV kunnen 'samenwerken' om Ajax een zo slecht mogelijke zondag te geven. Een supporter heeft een routekaart gemaakt waarop te zien is wat er moet gebeuren om Ajax derde en mogelijk vierde te laten worden. Een bekertje bier gooien en de wedstrijd laten staken vormen onderdeel van het plan.

Tactiek voor de wedstrijd AZ - PSV is bekend. 🚨#azpsv pic.twitter.com/tudXiIxVqA — AZAlerts (@AZAlertss) May 25, 2023

In de FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en redacteur Tijmen Gerritsen de tweet en de impact daarvan op de spelers. "Het lijkt mij niet dat de spelers van PSV hier iets mee doen. Het kan zijn dat als AZ in de kleedkamer zit tijdens een staking en ze doorkrijgen dat Ajax achter staat dat ze een extra stimulans krijgen, maar PSV gaat de wedstrijd niet laten schieten", wordt er gezegd.

Beluister hieronder de nieuwste aflevering van de FCUpdate Podcast. Vanaf minuut 37:30 gaat het over de aankomende speelronde en de impact van deze Tweet met een knipoog.