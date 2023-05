AZ kondigt 'helaas noodzakelijke' maatregelen aan voor wedstrijd tegen PSV

De harde kern van AZ moet zondag tot het laatste fluitsignaal wachten om het seizoen met een biertje af te sluiten. De club heeft besloten dat op de gehele Van der Bentribune geen alcohol wordt geschonken voorafgaand aan én tijdens de wedstrijd tegen PSV.

De maatregel is het gevolg van de ongeregeldheden na het verloren duel met West Ham United in de halve finale van de Conference League. Een deel van de harde kern brak na de 0-1 nederlaag door een hek en belaagde een vak waar onder meer de familie van een aantal West Ham-spelers zich bevond. Inmiddels heeft de club aan 43 betrokken toeschouwers een stadionverbod opgelegd, zo laat AZ weten.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast hangt AZ netten op bij de vakken W en X1 én het uitvak waar de PSV-supporters plaats zullen nemen. Ook worden extra stewards ingezet om te voorkomen dat het op de slotdag opnieuw misgaat in Alkmaar. De club neemt daarnaast 'meerdere zichtbare en onzichtbare maatregelen' om ongeregeldheden in het AFAS Stadion te voorkomen. De maatregelen zijn het gevolg van een overleg van de club met politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Alkmaar ('de voetbalvierhoek').

Algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ betreurt de noodzaak daarvan. "Het is jammer dat deze maatregelen genomen moeten worden, maar na de gebeurtenissen van afgelopen week kon dat niet anders meer. AZ is volledig gecommitteerd aan het goed, voorspoedig en vooral ook veilig laten verlopen van elke wedstrijd. We zijn ervan overtuigd dat het overgrote merendeel van onze supporters daar hetzelfde over denkt. Samen maken we er een mooie, sportieve afsluiting van het seizoen van", zegt Eenhoorn in een verklaring op de clubsite.