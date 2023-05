AZ verhoogt in weergaloze eerste helft de druk op Ajax alvast

Met een afgetekende 5-1 overwinning op FC Emmen leeft AZ met een goed gevoel toe naar het tweede duel met West Ham United. In de eerste helft overrompelden de Alkmaarders de noorderlingen, met een 5-0 ruststand tot gevolg. Vroeg in de tweede helft deed Emmen iets terug, waarna de wedstrijd rustig richting het einde kabbelde.

Na een matig begin in Alkmaar is Milos Kerkez het laatste jaar uitgegroeid tot een van de sterkhouders bij een goed presterend AZ. De Hongaarse back werd in januari 2022 gehaald voor 1,18 miljoen, maar lijkt deze zomer voor een veelvoud van dat bedrag te vertrekken. Veel topclubs azen op het 19-jarige talent, waarbij Benfica de beste papieren heeft. Zijn vervanger lijkt reeds klaar te staan: vandaag werd in Noorse media vermeld dat David Möller Wolfe voor circa tweeënhalf miljoen naar Alkmaar gaat verhuizen.





Tegen FC Emmen was er weer een basisplaats voor Kerkez, nadat hij de Europa Conference League-ontmoeting met West Ham miste wegens een schorsing. Ondanks die doordeweekse wedstrijd oogde AZ vele malen frisser dan tegenstander. De ploeg van Jansen voetbalde gemakkelijk onder de hoge druk van Emmen vandaan, terwijl de bezoekers nauwelijks een handvol passes konden voltooien. De vroege voorsprong van de thuisploeg was dan ook weinig verrassend. Na een pass van Jordy Clasie liep Sven Mijnans slim weg uit de rug van zijn directe tegenstander en schoot hij via de fout van de weifelende Mickey van der Hart binnen.





De 28-jarige doelman redde tweemaal goed op grote doelpogingen van Jens Odgaard, die een vliegende kopbal en een close-range schot niet verzilverde. Desondanks moest de Emmense sluitpost voor het halfuur voorbij was reeds vier keer vissen. Bij de 2-0, die na een aanval over meerdere schijven werd binnengeschoten door de jonge Myron van Brederode, viel hem weinig te verwijten. Ook de vrije trap van Tijjani Reijnders, die bij de tweede paal plots binnenviel, kon niet op zijn conto geschreven worden. Sam Beukema meende de spelhervatting overigens nog geraakt te hebben en claimde zijn eerste doelpunt van het seizoen, maar kreeg de 3-0 niet op zijn naam.





De vierde treffer was echter wel van de centrale verdediger, toen hij na een Alkmaarse corner ongehinderd kon binnenkoppen. Vervolgens lieten de Kaaskoppen de bal iets meer aan FC Emmen, maar met een solide defensie bleef AZ de baas over de wedstrijd. Met snelle counters oefenden ze nog steeds de nodige druk uit, maar de doelpogingen werden nu veelvuldig geblokt. In de slotseconden van de eerste helft kon Clasie na een afgeslagen corner wel vrij uithalen en schoot hij vanaf een meter of 25 hard raak, waardoor de kleedkamers met een 5-0 stand werden opgezocht.





Drie Drentse spelers keerden in de tweede helft niet meer uit de catacomben terug. De wissels van Dick Lukkien sorteerden al snel effect. Na een goede onderschepping van invaller Lucas Bernadou stuurde hij met een mooie beweging Richairo Zivkovic weg, die vervolgens kalm binnenschoot. Na een poging van Mark Diemers ging de Emmense storm weer liggen, maar de bezoekers hadden hun defensieve zaakjes nu beter op orde. De ruimtes waren kleiner, waardoor AZ minder vrijheid kreeg om te voetballen en tot kansen te komen. De nummer 16 had ook de nodige periodes van balbezit, maar was niet in staat aanvallend een vuist te maken.





Na een dik uur voerde ook Jansen de nodige wissels door, maar dit zal voornamelijk met het oog op de tweede ontmoeting met West Ham United geweest zijn. Een van die invallers was Dani de Wit, die sinds januari aan de kant stond. Inmiddels had AZ nog maar een licht overwicht. Beide ploegen hadden langere periodes van balbezit, maar kansen waren er nauwelijks. Rond minuut 70 werd een schot van Ole Romeny goed gered door Mathew Ryan, terwijl invaller Jesper Karlsson aan de andere kant de paal raakte. In de slotfase zetten beide ploegen nog een keer aan, maar dit veranderde niets meer aan de stand. AZ gaat zo over Ajax heen, omdat de wedstrijd van de concurrent tegen FC Groningen werd gestaakt. Die wedstrijd wordt dinsdag afgemaakt. FC Emmen ziet de play-offs naderen.



Man of the match: Myron van Brederode