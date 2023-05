Bas Nijhuis springt na fel bekritiseerde bekerfinale in de bres voor collega Dennis Higler

Volgens scheidsrechter Bas Nijhuis mag zijn collega Dennis Higler niet verantwoordelijk worden gehouden voor het wangedrag van meerdere spelers tijdens de bekerfinale. Higler verdient in de ogen van zijn mede-arbiter "een voldoende" voor zijn optreden in De Kuip.

Dat zei Nijhuis maandagavond bij Vandaag Inside in gesprek met presentator Wilfred Genee. Het optreden van Higler, die elf keer geel trok in de finale tussen Ajax en PSV, wordt op een later moment intern beoordeeld in Zeist. Volgens Nijhuis hoeft Higler niet te vrezen voor een uitbrander. "Hij maakt een keuze. Je wil toch proberen om het een echte bekerfinale te laten worden", meende Nijhuis.

Artikel gaat verder onder video

"Ik zou hem er niet op afrekenen wat die spelers allemaal doen", legde Nijhuis de verantwoordelijkheid voor de fel bekritiseerde finale dan ook nadrukkelijk niet bij de scheidsrechter van dienst. Ook Serdar Gözübüyük, die een week eerder het competitieduel tussen dezelfde twee clubs mocht fluiten, deed dat in de ogen van Nijhuis uitstekend.