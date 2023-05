Bassey na nog geen 40 wedstrijden al uitgespeeld bij Ajax? 'Hij is al één of twee klasse(n) beter'

Hoewel Ajax zondag nog de tweede plaats van PSV zou kunnen overnemen, is het al met al natuurlijk een teleurstellend seizoen voor de Amsterdammers. De landstitel ging naar Feyenoord, de KNVB Beker naar PSV, in de Champions League was Ajax niet opgewassen tegen Napoli en Liverpool en in de Europa League ging het mis tegen 1. FC Union Berlin. In de zoektocht naar lichtpuntjes kom je al snel uit bij Jorrel Hato. De jonge verdediger ontwikkelt zich stormachtig. Volgens Martijn Meerdink is hij al veel beter dan Calvin Bassey.

Ajax zag afgelopen zomer een groot aantal sterkhouders vertrekken. Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Antony, Sébastien Haller en Lisandro Martínez maakten allemaal de overstap naar de Europese top. Het vertrek van Martínez deed ‘m misschien wel het meest voelen in Amsterdam. Ajax dacht in de persoon van Bassey een waardige vervanger te strikken, maar de zomeraanwinst beleeft een teleurstellend debuutseizoen op de Nederlandse velden. Grote kans dat hij na dit seizoen alweer vertrekt uit Amsterdam. In het centrum lijkt er door de stormachtige ontwikkeling van Hato geen plek meer voor Bassey.

“Hato laat bij Ajax zien een megagroot talent te zijn”, vertelt Meerdink in gesprek met De Telegraaf. De voormalig Oranje-international heeft de linkspoot van Ajax opgenomen in zijn Elftal van de Week. Hato heeft zijn plek te danken aan zijn ijzersterke optreden in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Hij werd na afloop niet voor niks verkozen tot King of the Match. “In de paar wedstrijden dat ik hem bij Jong Ajax zag spelen, zag je al hoe écht volwassen hij al is op zijn leeftijd. Dat zie je nu zelfs in het eerste elftal al. Hij is al één of twee klasse(n) beter dan Bassey. Dat zegt genoeg. Ik zou het wel aandurven met hem volgend seizoen, want hij oogt nu al heel betrouwbaar”, is Meerdink lovend.