Bayern München verslikt zich in RB Leipzig, Dortmund kan koppositie overnemen

Bayern München is er zaterdag niet in geslaagd het voorlaatste duel in de Bundesliga winnend af te sluiten. Op eigen veld verloor Der Rekordmeister met 1-3 van nummer drie RB Leipzig. Nummer twee Borussia Dortmund kan zondag profiteren van de misstap van de concurrent.

Onder toeziend oog van het voormalige superduo 'Robbery' - zowel Arjen Robben als Franck Ribéry zat op de tribune in de Allianz Arena - moest Bayern winnen van de nummer drie om de voorsprong van een enkel puntje op de concurrent uit Dortmund mee te nemen naar de laatste speelronde. Daarin slaagde het elftal van Thomas Tuchel - met Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui in de basis en Ryan Gravenberch in de tweede helft als invaller - echter niet.

Serge Gnabry zette de thuisploeg in de eerste helft nog wel op voorsprong. De Duitser, recent nog in verband gebracht met een vertrek uit München, schoot na twintig minuten raak in de korte hoek op aangeven van Thomas Müller, wiens toekomst ook ongewis is. Daarmee was ook direct de ruststand bereikt.

In de tweede helft kwam Leipzig echter langszij via Konrad Laimer. De middenvelder - veelvuldig in verband gebracht met een zomerse overstap naar Bayern - kreeg een afgeslagen voorzet van Christopher Nkunku voor zijn voeten en schoot hard en hoog raak door het midden: 1-1. Daarmee was het nog niet gedaan voor Bayern, waar Gravenberch inmiddels in het veld was gekomen. Vanaf de penaltystip zorgde diezelfde Nkunku een kwartier voor het einde namelijk voor de 1-2. Na ongelukkig hands van Mazraoui ging de bal in de slotfase opnieuw op de stip. Deze keer nam Dominik Szoboszlai plaats achter de bal, en ook hij klopte Yann Sommer: 1-3.

Door de nederlaag van Bayern kan het Borussia Dortmund van Donyell Malen zondag de koppositie in de Bundesliga heroveren. BVB gaat op bezoek bij het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw. Wordt daar gewonnen, dan gaat Dortmund de laatste speeldag in met een voorsprong van twee punten op Bayern. Op de slotdag gaat de regerend kampioen uit München op bezoek bij 1. FC Köln, terwijl Dortmund dan FSV Mainz 05 ontvangt.