Beelden duiken op van confrontatie hooligans SC Cambuur en sc Heerenveen, treinverkeer tijdelijk stilgelegd

Hooligans van SC Cambuur en sc Heerenveen hebben vrijdagavond voor ongeregeldheden gezorgd in Leeuwarden. Bij het stationsgebied gooiden de beide groepen terrasstoelen naar elkaar, zo is te zien op beelden op sociale media. De politie was ter plaatse en deelde meerdere klappen uit.

Volgens de politie zochten zo'n dertig tot veertig personen de confrontatie met elkaar op. Er zijn tientallen arrestaties verricht. Omdat er ook meerdere mensen op het spoor zouden zijn gelopen, werd het treinverkeer van en naar Leeuwarden korte tijd stilgelegd, meldt de NOS.