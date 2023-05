Ultee gaat voor oude bekende als doelman, Vellios blijft bij PEC Zwolle

Cambuur Leeuwarden wil zich graag gaan versterken met doelman Yannick van Osch, zo meldt Voetbal International. Het jeugdproduct van PSV is momenteel tweede doelman bij Fortuna Sittard, maar gaat daar vertrekken wegens zijn aflopende contract. Ultee werkte eerder succesvol samen met Van Osch en wil die samenwerking in het Cambuur Stadion nieuw leven in blazen.

Het zal voor Cambuur wel vissen uit een andere vijver worden, want de geel-blauwen degraderen zo goed als zeker naar de Keuken Kampioen Divisie. Voor Van Osch lijkt dat in ieder geval geen struikelblok te zijn, want na dit seizoen op de bank te hebben gezeten bij Fortuna Sittard wil de 26-jarige goalie vooral weer minuten maken. De gesprekken tussen de twee partijen zijn in volle gang, waardoor de verwachting er is dat Van Osch er met Cambuur wel uit gaat komen.

De eerste zomeraanwinst lijkt dus bijna binnen voor de Leeuwarders, maar er is ook ander transfernieuws. Robin Maulun heeft namelijk besloten te vertrekken bij Cambuur, ondanks dat de club in het volgende seizoen graag door was gegaan met de 26-jarige middenvelder. Hij gaat na vijf seizoenen Cambuur op zoek naar een nieuw avontuur.

PEC Zwolle verlengt met cultspits

PEC Zwolle heeft het contract van de Griekse spits Apostolos Vellios opengebroken en verlengd. De 31-jarige publiekslieveling heeft zijn contract verlengd tot 2025 met een optie voor nog een derde seizoen. Vellios wisselt de plek in de spits dit seizoen bij de Blauwvingers af met Lennart Thy. De Griek maakte in de Keuken Kampioen Divisie tot dusver tien doelpunten.