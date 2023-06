'Benzema neigt naar Saudi-Arabië en hakt deze week knoop door over toekomst bij Real Madrid'

Real Madrid moet steeds nadrukkelijker rekening houden met een vertrek van Karim Benzema. De spits heeft de optie om na de zomer aan de slag te gaan in Saudi-Arabië en gaat deze week nog de knoop doorhakken. Real zou zelfs al bezig zijn met een opvolger van het clubicoon.

Volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano heeft Benzema aan Real wat tijd gevraagd. Die wil hij gebruiken om een duizelingwekkend aanbod vanuit Saudi-Arabië te bespreken met familie en management. Romano noemt echter geen club die serieuze belangstelling zou hebben. Benzema wil overigens niet te lang wachten met het maken van een keuze. De doelpuntenmachine gaat volgens Romano uiterlijk vrijdag iets laten horen.

Artikel gaat verder onder video

Real bereikte een aantal maanden geleden al een mondeling akkoord met Benzema. Tot op de dag van vandaag staat er echter geen handtekening op papier in het Estadio Santiago Bernabéu. Dat betekent dat men in Madrid steeds meer begint te zweten, aangezien de huidige verbintenis van Benzema deze zomer afloopt. In de tussentijd wordt onder meer Roberto Firmino genoemd als mogelijke vervanger van de oud-international van Frankrijk.

Benzema wordt later dit jaar 36 jaar en staat sinds 2009 onder contract bij Real. Met de Madrilenen won hij vijf keer de Champions League en werd hij vier keer landskampioen van Spanje. Daarnaast staan ook de Copa del Rey (3x), Supercopa de España (4x), UEFA Super Cup (4x) en het WK voetbal voor clubs (5x) op zijn erelijst. In 2022 won Benzema als speler van Real de Ballon d'Or. Hij heeft er veertien seizoenen op zitten in Madrid.