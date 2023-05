Bert Maalderink tovert glimlach op Heitinga zijn gezicht, maar krijgt niet te horen waarvoor hij kwam

John Heitinga schoof vrijdagmiddag aan voor de persconferentie in aanloop naar de ontmoeting tussen FC Groningen en Ajax. De oefenmeester kreeg uiteraard veel vragen over zijn toekomst en trok daarbij een opvallend serieus gezicht. Bert Maalderink van de NOS slaagde er echter in Heitinga te laten lachen. Maar ook hij kreeg desondanks niet te horen waarvoor hij naar de Johan Cruijff ArenA kwam.

Toen het de beurt was aan Maalderink om Heitinga te ‘ondervragen’, verscheen er al snel een glimlach op het gezicht van Heitinga. Maalderink loopt al jaren mee in de sportjournalistiek en Heitinga was hem nog niet vergeten. “Dat is lang geleden. Als speler denk ik”, zei de trainer van Ajax. “Het gebeurt niet zo vaak dat Ajax een persconferentie geeft voor een wedstrijd. Ik dacht: misschien is er wel nieuws hier”, reageerde de verslaggever.

Ook Maalderink hoopte van de oefenmeester te horen dat er eindelijk een knoop was doorgehakt over zijn toekomst in de Johan Cruijff ArenA. Maar helaas voor Maalderink moest Heitinga ook hem teleurstellen. “Nee, maar het is wel goed om jou weer even te zien. Dat was lang geleden”, zei Heitinga met een lach. “Dat is zeker lang geleden. Ik denk dan ook meteen: wanneer wordt nou bekend wie de hoofdtrainer van Ajax wordt volgend seizoen?”, vroeg Maalderink zich hardop af. Technisch directeur Sven Mislintat zei bij zijn aanstelling dat Heitinga op dat moment op poleposition lag, maar of dat na de recente teleurstellende resultaten nog steeds zo is, daar kon Heitinga geen antwoord op geven.

De opvolger van Alfred Schreuder kon wél zeggen dat hij denkt dat ‘niet lang’ meer gaat duren voordat er duidelijkheid is. “Het seizoen is bijna ten einde en voordat je het weet start de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het komt steeds dichter in de buurt”, aldus de huidige trainer van Ajax. “We wachten nu totdat de beslissing genomen is. Ik weet niet wanneer dat is. Of ik daar ook op wacht? Op dit moment wel ja. Voorlopig richt ik me gewoon op Ajax.”