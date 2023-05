Bezoek aan McDonalds Schiphol bewijst: corpulente Ihattaren ver weg van Juventus

Mohamed Ihattaren (21) is op weg naar een bestemming buiten Europa. De voetballer die in dienst is van Juventus, is met zijn vrouw Yasmine Driouech op weg naar een mondiale bestemming.

Dat blijkt uit beelden van Ihattaren die donderdag gespot werd op de McDonalds op Schiphol. De fastfoodketen zit alleen op het gedeelte voor reizigers van buiten de Europese Unie, waardoor de middenvelder met zijn vrouw op weg is naar een locatie ver van huis. Op social media doet de bestemming Dubai de ronde. Mogelijk gaat het om een huwelijksreis: recentelijk stapten de twee in het huwelijksbootje.

Dat Ihattaren bij de McDonalds werd gespot, zal voor hem niet helpen bij het dossier dat Juventus naar verluidt aan het opbouwen is tegen de voetballer. De Italiaanse club wil van Ihattaren af en probeert een dossier op te bouwen, om te kunnen werken aan een ontslag. De mate van fitheid van Ihattaren, die op de beelden naar corpulentie neigt, kan daarbij ook nog helpen voor de Oude Dame.

Vanuit eerdere geluiden was al duidelijk dat Ihattaren niet langer traint bij Juventus, waardoor ze zijn contract willen ontbinden. Met deze nieuwe stap over de Europese grenzen lijkt het inblazen van nieuw leven voor zijn voetballoopbaan bijna een mission impossible voor Ihattaren. De middenvelder stapte in 2021 over van PSV naar Juventus, maar periodes bij Sampdoria en Ajax werden om uiteenlopende redenen mislukkingen