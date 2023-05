Bijzondere details uit onderhandelingen Slot met Feyenoord: 'Familiecollectief, Slot leest alles, complete sleutelbos'

Arne Slot is minimaal nog een seizoen hoofdtrainer bij Feyenoord. Woensdag en donderdag waren er volop gesprekken met de Rotterdammers over zijn toekomst, die uiteindelijk een voor de landskampioen positief einde kregen. Het uitstekend ingevoerde 1908.nl kwam met een aantal saillante details over hoe de afgelopen dagen zijn verlopen.

Een van de redenen dat Slot is gebleven, is vanwege een ‘familiecollectief’ dat werd ingezet. “Unaniem wil iedereen in de omgeving van de succescoach dat hij nog minimaal één seizoen werkzaam is voor Feyenoord”, schrijft 1908.nl. Dat zette Slot extra aan het nadenken, waardoor hij een nachtje extra over zijn besluit sliep, op het moment dat hij de aanbieding van Feyenoord al te pakken had. Ook zouden Dennis te Kloese en huisjurist Joris van Benthem de juiste snaar hebben geraakt in de urenlange gesprekken.

De ochtend erna hakte hij de knoop door om definitief bij Feyenoord te blijven. Ook kreeg hij extra mogelijkheden binnen Feyenoord. “Hij krijgt daarbij geen enkele sleutel, maar complete sleutelbos in handen van de club”, omschrijft de website de nieuwe machtsverdeling. Slot lichtte vervolgens zijn familie in, waarbij vader Arend ‘in huilen van geluk' uitbarstte. Broer Jakko deelde het nieuws vervolgens met de Nederlandse media, waarna het naar buiten kwam via de verschillende kanalen.

Slot zou alle ontwikkelingen rondom zijn persoon ook in de media op de voet volgen. “Arne Slot leest nagenoeg alles mee op- en in de (social) media. De Zwollenaar merkt op dat er veel onvrede heerst over de manier van zijn mogelijke vertrek naar Tottenham Hotspur, wat volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid geen Europees voetbal speelt. Is dit wel dé te zetten stap?”, schrijft 1908.nl.



Los van bovenstaande details heeft uiteraard ook meewogen dat hij in De Kuip een gigantisch salaris gaat verdienen en naar verluidt de best betaalde trainer ooit wordt. Tottenham Hotspur zou bovendien zijn geschrokken van het enorme bedrag dat voor de Bergentheimer op tafel zou moeten komen. De Engelsen hadden uiteindelijk ook nog niet doorgepakt op het moment dat Slot besloot te blijven.

“Feit is dat hij nooit een formele aanbieding van Spurs heeft gehad”, schrijft het NRC namelijk in een analyse. Anderzijds had de coach het ook tot een botsing kunnen laten komen, om een overgang te forceren. Dat deed hij niet, mede omdat er zoveel vertrouwen in hem is, merkte ook de ochtendkrant op. “Zijn positie is sterker dan ooit, het beleid van de club is voor een belangrijk deel op hem ingericht.”