Slot gaat enorm veel verdienen: 'Een salaris van een Premier League-manager'

Arne Slot heeft ervoor gekozen om te blijven bij Feyenoord en dat gaat gepaard met een flinke opwaardering van zijn contract. Het lijkt erop dat de manager een salaris van menig Premier League-coach gaat verdienen. De oefenmeester gaat met de Rotterdammers de Champions League en dat levert ook nog eens wat geld op.

Woensdag heeft Slots zaakwaarnemer, Rafaela Pimenta, een gesprek gehad met Feyenoord over een mogelijk vertrek of een opwaardering. Tottenham Hotspur had een week geleden nog een akkoord met de agent van de trainer, maar er moest ook nog een akkoord met de Rotterdammers komen. “Alleen wat gebeurde er, in de tussentijd werd Dennis te Kloese als technisch directeur benaderd”, zegt Feyenoord-watcher Marcel van der Kraan bij De Telegraaf. “Die heeft daar nee op gezegd en heeft ook duidelijk gemaakt van: jongens luister even, dit is onze toptrainer, hij ligt nog vast bij ons en we houden hem aan zijn contract en als jullie hem echt willen, moeten jullie een enorme afkoopsom betalen. In het begin hebben ze niet laten blijken hoeveel die afkoopsom zou zijn, maar dat was ook de grote frustratie van Tottenham Hotspur. Zij wilden graag het bedrag weten. Dat bedrag kwam maar niet op tafel.”

Dat is ook de reden dat the Spurs afhaakten en Slot een opgewaardeerd contract ging teken bij Feyenoord. “Na een hele dag onderhandelen, heeft Slot ervoor gekozen om zijn contract verlengen. Want dat contract, wat die kon tekenen, was al wekenlang besproken. ‘Jongen, jij kan hier gewoon blijven, we willen je zelfs meer betalen, we willen je zelfs het beste bieden, wat we een trainer ooit hebben geboden bij Feyenoord en misschien wel in de Eredivisie.’ Daar heeft Slot uiteindelijk voor gekozen, want het zou ernaar uitzien dat Tottenham nooit dat bedrag van twintig miljoen ging betalen. Dat was wel het bedrag wat Feyenoord uiteindelijk wenste.”

De echte bedragen van het contract weet Van der Kraan niet, maar een vermoeden heeft hij wel. “Je hoeft daar een beetje ‘common sense’ voor te gebruiken. Arne Slot was al een zeer goed betaalde trainer bij Feyenoord. Hij verdiende een paar miljoen en heeft een miljoen euro bonus gekregen voor het bereiken van de Champions League. Hij heeft volgens mij ook bij het verlengen van zijn contract een miljoen gekregen. Als er dan nog een opwaardering bovenop komt, dan bieden ze een salaris van wat menig Premier League-manager verdient. Ik denk dat dat heeft meegespeeld bij zijn beslissing om bij te tekenen.”