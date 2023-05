Bizarre beelden: spelers Utrecht en RKC komen met statement na tweede stillegging

Het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk is op bizarre wijze geëindigd. Nadat scheidsrechter Ingmar Oostrom de wedstrijd in blessuretijd voor de tweede keer had stilgelegd kwamen de spelers van beide clubs met een duidelijk statement in het restant.

Dat er überhaupt nog een keer werd afgetrapt was al opmerkelijk. De aangescherpte regels schrijven immers voor dat bij een tweede incident met een beker op het veld de wedstrijd definitief stilgelegd wordt. Hoe dan ook, de spelers vonden het wel best. Michiel Kramer speelde de aftrap in één keer terug op doelman Etienne Vaessen, die vervolgens zijn voet op de bal zette. Zonder dat er verder iets gebeurde op het veld werd het duel zo alsnog volgemaakt.

Kramer en zijn collega-aanvoerder Nick Viergever gaven direct na afloop tekst en uitleg bij het opmerkelijke moment. "Natuurlijk, wat er gebeurt kan niet", sprak de RKC-aanvaller. "Maar in verhouding met 19 duizend mensen die zich wel netjes gedragen vonden wij het niet meer dan netjes om dit de laatste twee minuten zo te doen", stelde Kramer. "De regels zijn duidelijk, maar ik vind niet dat we moeten doorslaan."

Viergever sloot zich aan bij de woorden van zijn collega. "Dit is volgens mij de vijfde of de zesde wedstrijd die gestaakt wordt dit weekend. Het is jammer dat je elke keer naar binnen moet voor dit soort akkefietjes", aldus de verdediger van FC Utrecht.