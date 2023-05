Bosvelt kreeg dit seizoen bezoek van Ajax én Feyenoord en benoemt het grote verschil

Nog twee nachtjes slapen en dan kan Feyenoord zich voor de eerste keer sinds 2017 kronen tot kampioen van Nederland. De voorsprong op nummer twee PSV is op dit moment acht punten en met nog slechts drie speelronden te gaan zijn de Rotterdammers nog één zege verwijderd van een groot feest. De afstand tot Ajax is zelfs dertien punten. Dat is volgens Paul Bosvelt, technisch manager van Go Ahead Eagles en zondag te gast in De Kuip, niet het enige verschil tussen de eeuwige rivalen.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Feyenoord zich op gepaste afstand van PSV en Ajax zou gaan kronen tot landskampioen, werd naar alle waarschijnlijkheid uitgelachen. De Rotterdammers reikten in het afgelopen seizoen weliswaar tot de finale van de UEFA Conference League, maar eindigden in de Eredivisie op twaalf punten van kampioen Ajax en zagen in de zomer een groot aantal sterkhouders de overstap maken naar het buitenland. Feyenoord en trainer Arne Slot stonden voor een enorme uitdaging om dit seizoen wél een gooi te doen naar de landstitel.

Vrijwel niemand had er rekening mee gehouden, maar toch staat Feyenoord op het punt kampioen te worden van Nederland. Een overwinning op Go Ahead Eagles volstaat voor de eerste landstitel sinds 2017. Volgens Bosvelt, die in het verleden zeer succesvol was als speler van Feyenoord, valt er niets af te dingen op het aanstaande Rotterdamse kampioenschap. “De manier van spelen, de drive die het team uitstraalt. De power. En ze hebben geen enkel dipje gehad”, vertelt Bosvelt in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat is de kracht van Feyenoord. Ze zijn heel stabiel. Ja, ze beslissen veel wedstrijden in de eindfase. Maar dat is ook wel iets wat je afdwingt.”

Bosvelt vertelt dat Go Ahead Eagles er zondagmiddag alles aan gaat doen om roet in het Rotterdamse eten te gooien. Feyenoord kan z’n borst natmaken, want eerder dit seizoen had het nog opvallend veel moeite met de ploeg uit Deventer. “Binnen 15 minuten stonden ze met 2-0 achter, na nog geen uur was het 4-2 voor Feyenoord”, herinnert Bosvelt zich nog. Feyenoord won uiteindelijk met 3-4, maar de manier waarop het zich terugvocht in de wedstrijd maakte toen al veel indruk. Een groot verschil met het optreden van Ajax in Deventer (0-0). “Daar straalde maar weinig energie vanaf. Wel irritatie onderling. Spelers die elkaar ontwijken, geen contact met elkaar zoeken. Hoe anders is dat bij Feyenoord. Daar staat gewoon een team”, stelt Bosvelt.

Volgens de voormalig middenvelder is de hand van Slot ‘duidelijk’ te zien. “Hij bewaakt een bepaalde ondergrens. Vooral op het gebied van intensiteit. De wil opleggen aan de tegenstander. Dat is weleens anders geweest bij Feyenoord. Er is een periode geweest dat ze zelfs in de Kuip op eigen helft inzakten. Dat zie je onder Slot niet gebeuren. Hij biedt veel meer spektakel.” Zondag moet dat spektakel gaan leiden tot de zestiende landstitel in de clubhistorie. De aftrap van het thuisduel met nummer elf Go Ahead Eagles is om 16.45 uur.