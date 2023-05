Boze Jordy Clasie wijst Danny Makkelie op gedrag van Dusan Tadic

ESPN heeft beelden gepubliceerd van de manier waarop de arbitrage de wedstrijd tussen Ajax en AZ (0-0) beleefde. Te zien is onder meer dat Jordy Clasie zich ergerde aan het gedrag van Ajax.

In de eerste helft sprak Clasie arbiter Danny Makkelie aan op het gedrag van Ajax. "Net roep ik je daar ook. Het is buitenspel daar bij de zijlijn, maar hij neemt gewoon een achterbal. Dan roep ik je, maar dan reageer je niet.” Clasie sprak Makkelie aan nadat AZ een overtreding mee had gekregen. Makkelie reageerde door AZ een paar meters te laten smokkelen bij het nemen van de vrije trap.

In de tweede helft werd Clasie boos toen Tadic ook smokkelde bij het nemen van een vrije trap, die wel een stuk dichter bij het vijandelijke doel was. "Danny, naar achteren. Hey Danny, naar achteren!", riep Clasie naar Makkelie, die Tadic inderdaad opdroeg om een paar passen terug te zetten.

Het eerste moment is te zien vanaf minuut 6:06 in de YouTube-video; het tweede moment vanaf minuut 8:05.