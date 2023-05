Brands bevestigt: ook Fred Rutten verlaat PSV aan het eind van het seizoen

Fred Rutten vertrekt aan het eind van het seizoen bij PSV. De voormalig assistent van de woensdag opgestapte Ruud van Nistelrooij zit zondag tijdens het laatste competitieduel met AZ op de bank, maar zal daarna niet aanblijven bij de club.

Dat bevestigde algemeen directeur Marcel Brands woensdagmiddag tijdens de persconferentie waarin PSV het vertrek van de hoofdtrainer toelicht. Eerder was al naar buiten gekomen dat André Ooijer, de andere assistent van Van Nitelrooij, na dit seizoen niet verder zou gaan in zijn rol in de technische staf. De laatste weken werden geruchten over de onrust binnen de staf en de spelergroep van PSV rond het functioneren van Van Nistelrooij steeds groter zou zijn geworden.

Van Nistelrooij maakte zich bij zijn aantreden juist hard voor de komst van beide assistenten. "André en Fred kwamen uit de koker van Van Nistelrooij", vertelde Brands de aanwezige journalisten. "Als die twee stoppen, is het een signaal van ons om daarover te praten. Enerzijds over waardoor het komt en anderzijds hoe we het op zouden gaan lossen. Daar hebben we ook al meerdere gesprekken over gevoerd."