Brands ontkent gebrek aan steun Van Nistelrooij: 'Kan me dat niet voorstellen'

Marcel Brands kan zich niet voorstellen dat Ruud van Nistelrooij zich niet gesteund zou hebben gevoeld door de clubleiding van PSV. Dat zei de algemeen directeur van de club woensdagmiddag tijdens de persconferentie die PSV belegde om het opstappen van de oefenmeester toe te lichten.

ESPN-verslaggever Milan van Dongen vroeg de algemeen directeur hoe het kon dat Van Nistelrooij zich kennelijk niet gesteund heeft gevoeld door de PSV-directie. Daarop antwoordde Brands ontwijkend. "Wij hebben hem wél het gevoel gegeven dat we hem steunen en achter hem staan, ik kan me niet voorstellen dat hij dat gevoel niet had", sprak de bestuurder.

Toch bereikten de directie wel een aantal signalen dat er iets niet goed zat. Nadat assistent-trainer André Ooijer liet weten na dit seizoen niet verder te gaan in Eindhoven spraken Brands en technisch directeur Earnest Stewart met Van Nistelrooij. Dat gesprek zou al vóór de gewonnen bekerfinale hebben plaatsgevonden. Daarna stapten ook een aantal spelers naar de clubleiding. "Er kwamen signalen uit de groep, wij hebben aangegeven: 'bespreek die met de trainer', aldus Brands.

Dat Van Nistelrooij woensdag alsnog zijn vertrek aankondigde raakt PSV, zo gaf Brands daarnaast toe. "Natuurlijk doet het iets met de club, hij is inderdaad een clubicoon", benoemt Brands de staat van dienst van de vertrokken trainer. Die noemt hij bovendien "ook een heel prettig mens." Eerder dit seizoen vertrok ook John de Jong uit Eindhoven. "Beiden zijn zélf gestopt", reageert Brands op de opmerkingen dat meerdere clubiconen de laatste jaren vertrokken bij PSV. "Dat is een andere situatie dan dat wij dat aangeven."