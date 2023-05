Brighton vernedert Arsenal: Engelse titelstrijd lijkt beslist, mogelijk goed nieuws voor Feyenoord

Arsenal lijkt de eerste landstitel sinds 2004 definitief uit het hoofd te kunnen zetten. Na de overwinning van Manchester City bij Everton wisten de Londenaren wat hen in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion te doen stond, maar de drie punten kwamen er niet. Integendeel zelfs. Arsenal verloor met 3-0, waardoor Manchester City de titel voor het grijpen heeft.

Het had er lang heel veel van weg dat het dit seizoen eindelijk weer raak zou zijn voor Arsenal. De ploeg van trainer Mikel Arteta maakte veel indruk in de Premier League en nam een serieuze voorsprong op de achtervolgers. Maar hoe meer de eerste landstitel sinds 2004 in het zicht kwam, hoe meer de machine begon te haperen. Arsenal leek na de overwinningen op Chelsea en Newcastle United de smaak weer te pakken te hebben, maar zondagavond ging het dus mis tegen Brighton & Hove Albion.

De eerste helft tussen Arsenal en Brighton & Hove Albion was een waar voetbalfeest. “Het is echt genieten geblazen”, zei analist Simon Cziommer niet voor niks bij Viaplay. De wedstrijd ging op en neer en beide ploegen kregen mogelijkheden op de openingstreffer. Zo raakte Leandro Trossard namens Arsenal de lat. De beste kans was echter voor Julio Enciso. Na een uitstekende actie van de Japanner Kaoru Mitoma kreeg Enciso dé kans om de score te openen, maar hij joeg de bal van korte afstand over het doel.

In de tweede helft was er wél een hoofdrol weggelegd voor de Paraguayaan. De aanvaller knikte de bezoekers vroeg in de tweede helft op voorsprong. Het voorbereidende werk kwam wederom grotendeels op naam van Mitoma. Hij gaf de bal mee aan Pervis Estupiñan, die ‘m in twee instanties uiteindelijk op het hoofd van Enciso kreeg. De doelpuntenmaker moest in de slotfase wel met een ogenschijnlijk zware blessure het veld verlaten. Op dat moment zocht Arsenal nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar die viel niet. Sterker nog, Brighton sloeg vijf minuten voor tijd voor een tweede keer toe. Na een fout van uitgerekend Trossard, die in de winter overkwam van Brighton, zorgde Deniz Undav voor de beslissing. Estupiñan maakte er in blessuretijd zelfs nog 0-3 van.

Daarmee zorgden Undav en Estupiñan niet alleen voor de beslissing in de wedstrijd, maar ook in de titelstrijd. Arsenal ziet de achterstand op Manchester City oplopen tot vier punten. Bovendien heeft de koploper uit Manchester nog een wedstrijd tegoed. Een nieuwe landstitel voor Josep Guardiola en zijn manschappen is dus aanstaande. En dat is ook goed nieuws voor Feyenoord. De kampioen van Nederland hoopt voor de loting van de groepsfase van de Champions League in pot 1 terecht te komen. Daarvoor moet Manchester City niet alleen de landstitel winnen, maar er ook met de eindzege van de Champions League vandoor gaan.